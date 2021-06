Populares sitios web en EEUU experimentan interrupción de servicio por problema técnico

WASHINGTON DC - Algunos sitios web, incluyendo la red social Reddit y medios noticiosos como el periódico The New York Times y Bloomberg, experimentaban la mañana de este martes problemas técnicos que no permitían a algunos usuarios ingresar a sus páginas de internet.

Usuarios en el Reino Unido y Estados Unidos que intentaron visitar estas páginas web fueron recibidos con un mensaje de error detallando que el sitio no estaba disponible al momento: “Error 503 Service Unavailable.”

La interrupción en los servicios de estos sitios web coincidió con un problema técnico reportado por la empresa Fastly, que provee servicios de almacenamiento de datos web en la nube.

Fastly dijo a las 6:44 a.m. ET que el problema había sido identificado y que se encontraban implementado una solución.

Este artículo será actualizado cuando haya más información disponible.