Mexicana indocumentada en EEUU dice vivir en una “cárcel” y anhela regresar a su patria

SAN DIEGO, California - Es común escuchar que personas dejen todo atrás y viajen a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida. Pero el que inmigrantes quieran regresar a su país no es tan común.

María Rivera López llegó a Estados Unidos hace cuatro décadas, y aunque no se arrepiente de haberlo dejado todo en su natal México, y dice ha sido feliz, a sus 78 años, sin un estatus legal en el país y con una salud deteriorada, desea regresar a su nación a vivir sus últimos años.

“Bien dicen es una jaula de oro y no puedo vivir yo así ya”, dijo Rivera López. “Porque yo veo que mi familia allá trabaja, todos salen a paseos aquí y allá y yo aquí encerrada como una cárcel”, lamentó.

Debido a su salud deteriorada, María pasa sus días encerrada en el apartamento que comparte con su hija y nietos.

“Y mi vida no ha sido así, ha sido trabajar y ahorrar, allá en México eso hacía, trabajaba y ahorraba y unos 10 días me iba a la playa”, recordó.

Desde que María entró a Estados Unidos en los años 90 con visa de turista, la cual tras vencérsele la dejó sin estatus migratorio legal en el país, ha luchado para abrirse camino y criar a sus dos hijas. Tenía la esperanza que a su edad tuviera una casita propia y ahorros, sueños que no se cumplieron.

“Yo veo la pobreza también, porque si estuviéramos en México estuviéramos diferente, aunque sea vendiendo tacos, gorditas”, lamentó María, quien también desearía poder disfrutar de su país azteca y su familia, a la que no ha podido ver por años.

“No es vida para mí esta, no es vida”, dijo. “Tengo que irme y trabajar, porque me gusta mucho el trabajo, tener el dinero que debe uno tener, así que me voy y vendo tamales”, indicó.

Y como mujer luchadora que es, hace unos meses, inició un negocio de joyería.

Llueve o truene, cada fin de semana, María coloca su puesto de venta de pulseras afuera del restaurante Sierra Café en National City en espera de que su negocio le dé para comprar su pasaje de vuelta a México.

“Al menos me llevo algo de lo que hice de mi trabajo con mucho esfuerzo, porque a veces me paso hasta la una de la mañana haciéndolas (las pulseras)”, dijo.

Aunque María agradece a la Virgen de Guadalupe, a la que espera visitar de nuevo en la Basílica, el haber podido ganarse la vida en Estados Unidos por tantos años, tiene un mensaje para quienes tienen pensado venir a probar suerte: “Yo les aconsejo a todos sin excepción que no vengan y menos sin papeles”.

Papeles que esta mexicana, ya no busca. Lo que quiere es morir feliz y en paz en su patria. “Aquí si me muero no tengo nada”, lamentó María, quien cumple 79 años este viernes.

La mujer coloca su negocio de joyería los sábados y domingos afuera del restaurante Sierra Café en National City de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.