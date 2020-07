Seguro por desempleo: última semana para recibir los $600 semanales

La pandemia continúa generando estragos pero se acabó el dinero. Todo parece indicar que esta semana será la última para recibir los 600 dólares que entrega el gobierno federal como ayuda por desempleo.

Alexi Esguerra, afectado por la pandemia, asegura que “no le ha llegado esa ayuda a muchísima gente y ahora dicen que no van a dar más la ayuda de los 600 dólares, es decir ni para los que nunca la recibieron, ni para los que la van a necesitar, porque la pandemia sigue”.

Alexis se quedó sin empleo y según nos dijo, fueron casi tres meses sin generar ingresos y sin poder pagar su renta: deudas acumuladas. Ahora aplicó pero le negaron la ayuda del estado y por lo tanto, los 600 dólares del gobierno federal.

Alexis Esguerra uno de los afectados por la pandemia dice que quienes reciben un 1099 como comprobante de pago por su trabajo el estado considera que le aportan nada. “Pero todo lo que yo compro lleva un impuesto, el gobernador de la Florida no le está regalando a ningún residente el dinero”.

Según el departamento de Oportunidades Económicas de la Florida, "más de un millón 739 mil residentes reciben ambas ayudas. Más de 200 mil solicitudes de asistencia aún no han sido procesadas y por lo tanto, esas personas ya no podrán acceder a los 600 dólares federales porque el paquete de ayuda económica aprobado en marzo por el congreso se agotó”.

Y aunque los demócratas en el Senado federal presentaron una propuesta para extender la ayuda, algunos republicanos no están de acuerdo, dicen que eso desmotiva a muchos a regresar a sus trabajos.

“Cuando una persona te dice: el estado no está para mantener a la gente. No, disculpa, yo soy asmático y estoy trabajando desde que me dieron trabajo. Es una manera muy grosera de tratar a la gente”, se quejan algunos.

La semana pasada un grupo de trabajadores del sur de la Florida afectados por la pandemia exigieron la extensión de los beneficios, algunos políticos los acompañaron.

Cindy Polo, representante estatal, anhela por que “los que nos representan en Washington DC firmen las legislaciones que se necesitan para ayudar a las personas”.