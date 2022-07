En video: bala impacta el parabrisas del auto de una pareja que viajaba en una autopista

Una pareja se llevó el susto de su vida cuando una bala impactó el parabrisas del auto en el que viajaban por la Interestatal 580 al este del Área de la Bahía en California el mes pasado, y el momento fue capturado por la cámara del tablero del vehículo.

El tiroteo ocurrió hace tres semanas cerca de Grand Avenue cuando Garrett Mason y Tina Do viajaban de Oakland a Pleasanton.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En las imágenes se puede ver a la pareja dentro del auto cuando sin aviso la bala impacta el parabrisas arrojando restos de vidrios a la cara de la mujer que iba en el asiento del pasajero.

La pareja dijo que vieron dos autos circulando erráticamente a su alrededor justo antes del tiroteo.

"Fueron unos 10 segundos en la autopista donde el pasajero del primer vehículo salió por la ventana y disparó al otro vehículo", dijo Mason.

La Patrulla de Caminos de California dijo que todavía está investigando el tiroteo.

"Vi el agujero de bala justo en el parabrisas y 'cómo me pasó'", dijo Do. "Saber que mi familia y mis amigos están aquí y que no hicimos nada malo para merecer esto", lamentó.

La experiencia le recordó a la pareja tragedias recientes en las que murieron adultos y un niño pequeño en las autopistas del Área de la Bahía.

Esta vez tuvieron suerte.

"Es realmente triste que le pueda pasar a cualquiera y no tenemos poder en absoluto", dijo Do.