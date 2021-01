“Estoy devastado”: partidarios de QAnon y otras teorías de conspiración se quedan a la espera tras toma de posesión

Durante años, partidarios de la teoría de la conspiración de QAnon se animaban mutuamente a "confiar en el plan" mientras esperaban el día en que el presidente Donald Trump organizara arrestos masivos, tribunales militares y ejecuciones de sus enemigos supuestos simpatizantes de Satanás que sacrificaban niños.

Al final, mantener la fe no les fue fácil cuando el día de la toma de posesión no marcó el comienzo de la llamada “Tormenta", el supuesto ajuste de cuentas apocalíptico que cobraría a demócratas prominentes y los enemigos del "estado profundo" de Trump. Los seguidores de QAnon lucharon contra la ira, la confusión y la decepción el miércoles cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo.

Algunos creyentes encontraron una manera de ajustar la narrativa de la teoría de la conspiración para que se entendiera cómo la victoria de Biden fue una ilusión y que Trump aseguraría un segundo mandato en el cargo. Otros se aferraron a la idea de que Trump seguirá siendo un "presidente en la sombra" durante el mandato de Biden. Algunos incluso plantearon la idea de que la ceremonia de inauguración fue generada por una computadora o que el propio Biden podría ser el misterioso "Q", quien supuestamente es un infiltrado del gobierno que publica pistas crípticas sobre la conspiración QAnon.

Para muchos otros, sin embargo, la partida de Trump sembró dudas.

"Estoy tan asustado en este momento, realmente siento que nada va a pasar ahora", escribió un usuario en un canal de Telegram, popular entre los creyentes de QAnon. "Estoy devastado”, continuó.

Mike Rothschild, autor de un libro que se publicará próximamente sobre QAnon llamado “The Storm is Upon Us'', dijo que es demasiado pronto para evaluar si la ola de desilusión que se extendió por las filas de QAnon el miércoles es un punto de inflexión o un retroceso fugaz para el movimiento.

“Creo que estas personas han dado demasiado y han sacrificado demasiado en sus familias y en sus vidas personales”, dijo. "Han creído esto tan completamente que simplemente alejarse de él simplemente no está en el ámbito de la realidad para la mayoría de estas personas".

El miércoles, cuando se hizo evidente que la toma de posesión de Biden continuaría, muchos foros de mensajes de QAnon y grupos en línea fueron bombardeados por intrusos y trolls que se burlaban de la conspiración. Algunos partidarios de QAnon desde hace mucho tiempo decían que planeaban alejarse de las redes sociales, aunque solo sea temporalmente.

"Trump ha dicho: 'LO MEJOR ESTÁ POR VENIR'. No me rendiré", escribió Qtah, un usuario de Telegram, en un anuncio a sus 30,000 suscriptores de que se estaba tomando un descanso en las redes sociales.

"Yellowstone Wolf" se describió a sí mismo como un "elegido" enviado por Qanon, un grupo formado en foros de internet y que ha sido etiquetado por el FBI como potencial amenaza de terrorismo doméstico.

Algunos aprovecharon el momento para intentar reclutar partidarios de QAnon desilusionados para que se sumaran a sus grupos de supremacía blanca y otros movimientos neofascistas de extrema derecha como los Proud Boys. El miércoles, por ejemplo, un usuario anónimo en 4chan postuló en un hilo que “este sería el momento perfecto para comenzar a publicar propaganda Nat Soc en los grupos Q anon. Claramente, este es un punto muy bajo para los creyentes de Q, y una vez que las personas se hayan roto, buscarán formas de aferrarse a la esperanza nuevamente". Nat Soc significa socialismo nacional, comúnmente conocido como nazismo.

QAnon surgió en 2017 a través de foros de mensajes en línea anónimos y marginales antes de migrar a Twitter, Facebook y otras plataformas principales que tardaron en eliminar la teoría de la conspiración de sus sitios.

Aunque las plataformas de Facebook y Twitter prometieron el año pasado deshacerse de QAnon en sus sitios, las cuentas con miles de seguidores leales se mantuvieron hasta este mes, cuando las empresas de tecnología finalmente inhabilitaron a miles de usuarios que utilizaron retórica violenta para alentar protestas por los resultados de las elecciones en el Capitolio de EEUU el 6 de enero.

Twitter anunció que había suspendido más de 70,000 cuentas de QAnon en los días posteriores a los disturbios. Mientras tanto, Facebook eliminó más de 57,000 páginas, grupos, perfiles de Facebook y cuentas de Instagram este mes. A Trump también se le prohibió usar sus cuentas de Facebook, Twitter y YouTube.

Las medidas hicieron que algunos de los seguidores más ardientes de la teoría de la conspiración huyeran a sitios de redes sociales menos poblados como MeWe y la aplicación de mensajería Telegram, donde rápidamente consiguieron miles de seguidores.

Pero las suspensiones de las empresas de redes sociales paralizaron la discusión de QAnon en los sitios, con una disminución de menciones de hashtags populares de QAnon como #FightforTrump y #HoldTheLine en aproximadamente un 90%, según un análisis de la firma de inteligencia de medios Zignal Labs.

Otros creyentes de QAnon todavía encontraron formas de promover su mensaje en Facebook y Twitter, instando a sus seguidores a mantener la esperanza de que Trump encontraría una manera de permanecer en el cargo o exponer la red del "estado profundo" de líderes gubernamentales que creen que operan una red de tráfico sexual infantil.

Los videos y publicaciones en Facebook, Telegram y YouTube predijeron que Trump se haría cargo del sistema de transmisión de emergencia para declarar la ley marcial y arrestar a destacados demócratas.

"Esta inauguración presidencial que vamos a ver... les digo que va a ser lo más grande que hemos visto en la historia de Estados Unidos", dijo un cantante pro-Trump, que promueve teorías de conspiración de QAnon, advirtió en un video de Facebook visto más de 350,000 veces desde el lunes.

Pero la transferencia pacífica del poder de Trump a Biden llegó y se fue el miércoles.

Entre los desertores más notables parecía estar Ron Watkins, un destacado impulsor de las teorías de conspiración de fraude electoral que ayuda a dirigir un tablero de mensajería en línea con las teorías de conspiración de QAnon.

"Lo dimos todo", escribió Watkins en una publicación de Telegram, minutos después de que Biden asumiera el cargo. "Ahora tenemos que mantener la barbilla en alto y volver a nuestras vidas lo mejor que podamos".

Travis View, un investigador de teorías de conspiración que es coanfitrión de The QAnon Anonymous Podcast bajo su seudónimo, dijo que Watkins alentó a los partidarios de Trump a viajar a Washington para la manifestación del 6 de enero que condujo a los disturbios en el Capitolio.

“Hizo mucho daño a mucha gente”, dijo. "Él es responsable de mucho dolor".

Otros seguidores de QAnon pasaron su tiempo en línea el miércoles llamando a Biden un presidente ilegítimo y acusando a los demócratas de llevar a cabo el fraude electoral. La representante republicana Marjorie Taylor Greene, quien ha expresado su apoyo a las teorías de la conspiración, pidió el juicio político de Biden en sus cuentas de Twitter, Facebook y Telegram cuando el nuevo presidente tomó posesión.

Otros seguidores continuaron buscando pistas de que las profecías de QAnon se cumplirían, y varias publicaciones en las redes sociales señalaron que el discurso de Trump el miércoles se pronunció frente a 17 banderas estadounidenses, un número significativo para los teóricos de la conspiración de QAnon porque "Q" es la decimoséptima letra de la alfabeto.

"¡Creo que el juego todavía se está jugando, esto no ha terminado!" un usuario de QAnon escribió a sus 26,000 seguidores de Telegram momentos después de que Biden asumiera el cargo.

Seitz informó desde Chicago y Klepper reportó desde Providence, Rhode Island. El reportero de Associated Press Garance Burke en San Francisco e investigadores de la Universidad de California, el Laboratorio de Investigaciones del Centro de Derechos Humanos de Berkeley y el Programa de Informes de Investigación contribuyeron a este informe.