Le niegan el diploma a estudiante tras usar bandera mexicana en su acto de graduación

Un estudiante hispano de Carolina de Norte dice que su escuela secundaria se niega a darle su diploma por haber llevado una bandera mexicana en la espalda durante su acto de graduación.

Ever López, hijo de inmigrantes y estudiante de excelencia, quiso honrar a sus padres y sus raíces en su graduación en Asheboro portando la bandera de México durante el acto. Todo iba al parecer sin percances hasta que le tocó su turno de recibir el diploma.

“[La directora] me dice que no la puedo usar y que es contra la regla”, contó López, quien cree que el incidente “es un poco de racismo porque si hubiera sido otra bandera como la de aquí, probablemente hubiera sido algo diferente".

López recibió un sobre simbólico en la ceremonia, pero al intentar buscar el diploma oficial, se lo negaron, asegura esta familia.

“Cuando esta mujer lo para y le dice ‘quítate la bandera o no te voy a dar tu diploma’, sentí que mi mundo se terminó”, dijo Margarita López, madre de Ever.

“Ella [la directora] quiere que Ever se disculpe con ella para poderle entregar el diploma porque ella dice que lo que Ever hizo fue como una burla que le hizo a América”, agregó la madre.

Sobre el incidente, Asheboro High School explicó el “código de vestimenta para la graduación es compartido con anterioridad con los estudiantes y el uso de una bandera de cualquier tipo es una violación al código”.

Ever López no fue el único estudiante que usó accesorios con referencias mexicanas durante el acto de graduación, pero los demás sí recibieron su diploma.

La escuela argumenta que los elementos de los otros estudiantes eran una “desviación aceptable al código establecido".

El centro educativo dice que está trabajando por resolver el asunto con el estudiante y su familia pero Ever asegura que no va a pedir disculpas. “Yo no hice nada malo”, afirma.

