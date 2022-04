A fines de febrero, Kristi Cassidy inició sesión en Reddit e hizo un llamado a la acción para las personas que venden sus productos en Etsy.

Un día antes, Etsy había anunciado que aumentaría las tarifas en 30 %. Para Cassidy, vendedora de vestidos de novia góticos en la plataforma de comercio electrónico desde 2006, la decisión se sintió como un insulto a las pequeñas empresas que mantuvieron el sitio funcionando durante la pandemia vendiendo sus productos.

“Me pregunto qué pasaría si el 11 de abril, tantos vendedores ponen sus tiendas en modo de vacaciones que Etsy comience [a enloquecer]”, escribió Cassidy. “Y luego no tengan más remedio que negociar con nosotros”.

La publicación de Cassidy en Reddit dio inicio a una huelga de vendedores de Etsy de una semana que comenzó el lunes. Miles de vendedores de Etsy están poniendo sus tiendas digitales en "modo de vacaciones" para protestar por el aumento de tarifas. Una petición en línea que describe sus demandas tenía más de 77,000 firmas hasta el jueves por la noche.

Etsy tiene 5.3 millones de vendedores activos en su plataforma, según el sitio web de la empresa.

El aumento de la tarifa llega inmediatamente después de un tremendo período de crecimiento para Etsy. La compañía fue una gran ganadora durante la pandemia de COVID-19, ya que los consumidores redujeron los viajes a la tienda y acudieron en masa a los minoristas en línea. Los vendedores de Etsy generaron ventas brutas de mercancías por valor de $12,200 millones en 2021, en comparación con los $5,000 millones de 2019.

Etsy, que es conocida por sus productos hechos a mano y personalizados, inicialmente vio una afluencia de compradores que buscaban mascarillas faciales. Ahora, Etsy está tratando de hacer que regresen al sitio, mientras compite con otros jugadores de comercio electrónico como Amazon o eBay.

Amazon está dando un paso para compensar sus crecientes costos, anunciando que desde el 28 de abril agregará un "recargo por combustible e inflación" del 5% a las tarifas que cobra a los vendedores externos que utilizan los servicios de manejo y envío del gigante del comercio electrónico.

Etsy les dijo a los inversores en febrero que los ingresos adicionales del aumento de la tarifa se reinvertirán en varias iniciativas de la empresa.

Raina Moskowitz, directora de operaciones de Etsy, dijo que la empresa está "comprometida" a apoyar a los vendedores y ayudarlos a hacer crecer sus negocios.

“Siempre somos receptivos a los comentarios de los vendedores y, de hecho, la nueva estructura de tarifas nos permitirá aumentar nuestras inversiones en las áreas descritas en la petición, incluido el marketing, la atención al cliente y la eliminación de listados que no cumplen con nuestras políticas”, dijo Moskowitz en un comunicado.

Los inversores y analistas que siguen a la empresa aplaudieron el aumento de la tarifa y otros cambios recientes. El analista de Guggenheim, Seth Sigman, reconoció que los vendedores probablemente se lleven la peor parte de los costos más altos, pero que los cambios en última instancia deberían beneficiar a "todos en la plataforma" a largo plazo.

Unos 200 empleados de Google y otras compañías propiedad de Alphabet anunciaron este lunes la formación de un gremio en la empresa, después de un año de organización en secreto, informó la organización sindical Communication Workers of America (CWA).

“Apreciamos las preocupaciones de los vendedores. Este es su sustento”, dijo Sigman, quien recomienda comprar acciones de Etsy. “Pero la compensación es que la empresa está usando esto como una palanca para reinvertir en el negocio. Nuestra opinión es que, en última instancia, debería conducir a mayores ganancias de participación de mercado”.

AUMENTO DE TARIFAS Y REVENDEDORES

Cassidy y otros vendedores de Etsy entrevistados por CNBC dijeron que siguen siendo escépticos sobre si el aumento de la tarifa se traducirá en mejoras en la plataforma. La compañía elevó por última vez las tarifas de transacción en 2018 del 3.5% al ​​5%, y la recompensa ha sido mínima, dijo Cassidy.

Además de las tarifas de transacción, los vendedores de Etsy también tienen que pagar tarifas de listado, tarifas de procesamiento de pagos y tarifas de envío. Como parte del programa Offsite Ads de la empresa, a los vendedores de Etsy también se les cobra una tarifa adicional entre 12 % y 15 % cada vez que los compradores realizan una compra después de hacer clic en un anuncio de su producto.

“El aumento reciente de la tarifa de transacción, junto con [otras tarifas], ha dificultado que los creadores más pequeños obtengan ganancias y hagan que su negocio sea sostenible”, dijo Marie Hart, que vende prendedores, amuletos y arte en su tienda de Etsy.

Como parte de la huelga de una semana, los vendedores de Etsy están instando a la empresa a cancelar el aumento de la tarifa, permitirles optar por no participar en los anuncios externos y finalizar un programa lanzado recientemente, llamado Star Seller, que dicen que ejerce presiones indebidas sobre los vendedores.

“Como una pequeña creadora independiente que diseña y fabrica a mano mi mercadería y ropa, pierdo horas de trabajo y dinero usando Etsy”, dijo Soudabeh Rouhandeh, quien dirige la tienda de arte y ropa Sudibear.

Algunos vendedores veteranos de Etsy también están pidiendo a la empresa que tome medidas enérgicas contra los revendedores, que dicen que han mancillado el mercado.

Desde que Alex Kittle se convirtió en vendedora de Etsy en 2010, dijo que ha notado una afluencia de productos del mercado masivo e intermediariados (conocidos como dropshippers). El cambio se siente desconectado de los orígenes de Etsy como una plataforma para exhibir productos artesanales únicos que a menudo se hacen por pedido, dijo.

“En su mayor parte, me pareció una comunidad divertida y ecléctica, con vendedores y compradores amigables, y un excelente lugar para llegar a mi tipo de clientes (que a menudo son un poco nerds o tienen gustos alternativos)”, Kittle dijo en un correo electrónico. "En los últimos años, se amplió para incluir empresas más grandes, dropshippers, revendedores e incluso tiendas fraudulentas".

El CEO de Etsy, Josh Silverman, les dijo a los vendedores en febrero que la compañía espera dedicar más recursos este año a eliminar los listados que violan sus políticas. En 2021, Etsy gastó $40 millones en expandir los equipos y la tecnología enfocada en la seguridad del mercado, dijo la compañía.

Nicole Lewis, que ha vendido crayones hechos a mano en Etsy durante 15 años, dijo que no está de acuerdo con la premisa de la huelga. Etsy conectó a CNBC con vendedores que no participaron en la huelga.

Lewis dijo que no culpa a Etsy por aumentar las tarifas de transacción y que muchos de los cambios recientes son una parte necesaria del crecimiento del mercado.

“Creo que muchos de los vendedores originales que están molestos con Etsy todavía lo ven como el Etsy de 2004, 2005, 2006”, dijo Lewis. “Ya no es eso y no puede ser. No en el mundo en el que vivimos hoy, cuando hay tanta gente buscando vender su trabajo y nosotros competimos con Amazon”.

SINDICATO DE VENDEDORES DE ETSY

Cassidy dijo que no esperaba que la huelga de vendedores despegara como lo hizo.

Pero después de conectarse con los vendedores durante la huelga y darse cuenta de que compartían muchas preocupaciones similares, ella y otros vendedores de Etsy comenzaron a considerar si deberían formar un sindicato.

“Lo loco es que ni siquiera me di cuenta de cuántas personas estaban ahí fuera que estaban de acuerdo conmigo”, dijo Cassidy. "Ha sido una experiencia enorme y reveladora solo para ver cuánto están de acuerdo todas las demás personas que están en esta plataforma tratando de ganarse la vida conmigo y cuánto me apoyan mis clientes".

Los vendedores de Etsy no son empleados de la empresa, pero esperan que, al unirse, puedan promover mejor los cambios en el mercado en línea. Varios vendedores de Etsy se han unido a un servidor Discord donde tienen la intención de trazar planes de organización, dijo Cassidy.

Si bien Lewis no participó en la huelga, dijo que apoya la idea de un sindicato de vendedores. “Sinceramente, creo que es una idea inteligente porque la gente solo quiere ser escuchada y reconocida”, dijo.

Los representantes de Etsy no respondieron a una solicitud de comentarios sobre los planes de sindicalización de los vendedores.

Cassidy dijo que se inspiró para organizar a los vendedores de Etsy después de presenciar las recientes victorias sindicales entre los baristas de Starbucks y en un almacén de Amazon.

El activismo de los trabajadores ha aumentado en todo el país desde el comienzo de la pandemia. El mercado laboral ajustado en EEUU impulsó aún más el apoyo a la sindicalización, y los trabajadores han aprovechado el momento para exigir salarios más altos y mejores beneficios de sus empleadores.

Desde que comenzó la huelga, Cassidy dijo que ha sido contactada por grupos laborales que han planteado el tema de organizar a los vendedores. Los próximos pasos se reducirán a lo que quiere la comunidad de vendedores, agregó.

“No hemos estado seguros de cómo llamarlo”, dijo Cassidy. “¿Es un sindicato? ¿Es solidario vintage y "hecho a mano"? ¿Cómo llamamos a esta cosa? Cómo se vea eso, realmente no lo sabemos, porque estamos navegando por un territorio desconocido”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Annie Palmer para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.