Ecuador: familia urge por una visa humanitaria; su hijo permanece en coma en EEUU

Una familia ecuatoriana sufre una pesadilla debido a que su hijo está en condición crítica tras ser arrollado en Waterbury, Connecticut.

Ellos están pidiendo una visa humanitaria para poder viajar a Connecticut y ver a su hijo, y dicen estar de manos atadas, pues los médicos en Estados Unidos no pueden hacer mucho sin autorización de alguno de sus padres, mientras la gravedad de su estado aumenta y el tiempo se agota.

Bryan Calle, de 17 años, llegó a Waterbury, Connecticut, en enero de este año a buscar un mejor futuro, pero el 26 de mayo a medianoche al salir de su trabajo, su vida cambiaría para siempre.

“A mí me llamaron, como a las cuatro de la mañana, la familia de allá diciendo que Bryan había sufrido un accidente entonces como a las dos horas después me llamaron del hospital”.

En plena avenida Highland de Waterbury, un vehículo lo atropelló y se dio a la fuga.

“Dicen que él iba por su carril y según la versiones que un carro salió de otro lugar de otro lugar y según el señor no respetó la señal e impactó a Bryant que iba y lo tiró para el otro lado y según dicen que él huyó”.

El jovencito fue trasladado al Connecticut Children Hospital, donde lucha por su vida y permanece en estado de coma.

“No me dieron ninguna esperanza me dijeron que era mínima la esperanza de vida de Brian y que ellos querían hacer lo máximo, pero necesitaban que yo le dé autorización para ponerle una manguera me dijeron que le iban a poner por la cabeza para que pueda dragar un poco esa sangre que está en el cerebro”.

Una prima de Bryan se encuentra en Hartford acompañándolo, pero no tiene potestad legal para tomar cualquier decisión ante los médicos y aboga para una visa humanitaria para los padres de Bryan.

“Tenemos los pasaportes, ahora estamos pidiendo que nos ayuden con las visas para poder viajar a ver a mi hijo, a ver, pues no sé, solo Dios sabe cuál es su situación”.

El miércoles en la noche la policía identificó y arrestó a John Egan, de 58 años, como el principal sospechoso de atropellar al joven y darse a la fuga. Ocupaba un cargo como presidente de la Comisión de Zonificación de la ciudad, el alcalde de Waterbury confirmó que Egan renunció a su puesto.

Telemundo Nueva Inglaterra se comunicó con el embajador de Ecuador en New Haven, Connecticut, y ya está en comunicación con los familiares del joven y mediante la cancillería dijo que estará encaminando el caso.