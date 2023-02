Dinero y promesa de residencia por matrimonio: la acusan de pagar para que mataran a su ex

MIAMI.- Un caso de asesinato en el que una mujer acusada de haber acordado matar a su exnovio, ocurrido hace 11 años en el sur de Florida, está a punto de tener un cierre para una familia que espera justicia.

Se trata del homicidio de Richard Lázaro Vasallo, quien para aquel entonces tenía 25 años y murió en un sangriento hecho ocurrido en julio de 2012 en la calle 216 del suroeste y la 98 court en Cutler Bay.

Este jueves se realizó una nueva audiencia y la madre de la víctima revivió el dolor de la pérdida. Muy afligida, Mayra Pérez, no pudo contener las lágrimas y tuvo que salir de la sala de audiencia, donde se lleva a cabo el tercer día de juicio a Dianelis de la Caridad Fonseca, la mujer acusada del asesinato a su hijo.

Fonseca continuó testificando este jueves. Según las autoridades, ella le ofreció a un segundo acusado, José Martín Pérez-Sánchez, pagarle y casarse con él para que obtuviese el estatus de residente permanente, a cambio de que cometiera el crimen.

Ambos enfrentan cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Vasallo.

Mayra Pérez dice que han sido años extremadamente difíciles y que ahora solo espera que se haga justicia. “En parte a mi hijo nadie me lo va a devolver, pero voy a cerrar una etapa de este sufrimiento. Sea la pena que le den a ellos, es una conclusión que nos va a tener más tranquilos", dijo.

Según las autoridades, los dos sospechosos confesaron el crimen cuando los arrestaron. Sin embargo, este jueves en corte, la acusada dijo que el oficial a cargo del caso en el momento, la presionó a hacer la confesión.

"Yo dije eso, pero no era verdad. Eso era parte del plan que Pimentel me dijo que yo tenía que admitir, que haber dicho (...) cuando él me dijo que lo ayudara a él y él me iba a ayudar a mi", señaló.

Documentos de la corte indican que la acusada, que en aquel entonces tenía 21 años, atrajo a Vasallo a un área desolada donde ella y Pérez-Sánchez presuntamente lo mataron.

Todo este tiempo, dice la familia, han sido infinitas las plegarias de que se haga justicia.

El juicio del segundo acusado esta pautado para el próximo 5 de marzo.