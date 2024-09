FBI registra la residencia del alcalde de Nueva York en medio de investigación

El FBI está llevando a cabo este jueves un allanamiento en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de la Ciudad de Nueva York, según un video de nuestra cadena hermana WNBC, NBC News y varias personas familiarizadas con el asunto.

El FBI de Nueva York se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó sobre la naturaleza del allanamiento.

El registro a la residencia del alcalde se produce después de que dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que se espera que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presenten cargos federales contra Adams tan pronto como el jueves. Eso convertiría al demócrata en el primer alcalde en funciones de la ciudad en enfrentar un proceso penal.

No quedó claro de inmediato qué cargos enfrentaría Adams ni a qué investigación podrían estar vinculados.

Adams ha negado cualquier irregularidad de su parte y cualquier conocimiento de irregularidades con respecto a una serie de investigaciones que rodean su administración. Se vio a personas con trajes negros entrando en Gracie Mansion el jueves temprano.

En una declaración el miércoles por la noche, Adams se mostró desafiante y dijo que los cargos se basaban en mentiras. Una vez más sostuvo que no ha hecho nada malo y se mantuvo firme en que lucharía contra los cargos y no renunciaría.

"Ahora creo que el Gobierno federal tiene la intención de acusarme de delitos. Si así fuera, estos cargos serían completamente falsos, basados ​​en mentiras. Pero no serían sorprendentes. Siempre supe que si me mantenía firme ante todos ustedes, sería un objetivo, y en un objetivo me convertí", dijo Adams en la declaración en video desde Gracie Mansion. "Durante meses, se han filtrado rumores y se ha tratado de socavar mi credibilidad y pintarme como culpable".

Aquí la respuesta del alcalde.

Adams continuó haciendo referencia a una búsqueda del FBI en la casa del comisionado interino del Departamento de Policía de Nueva York, Tom Donlon, el 20 de septiembre, solo unos días después de que fuera nombrado el principal policía de la ciudad.

"Basta. Lucharé contra estas injusticias con cada gramo de mi fuerza y ​​​​mi espíritu", dijo el alcalde. "Si me acusan, sé que soy inocente".

Adams señaló que solicitaría un juicio inmediato "para que los neoyorquinos puedan escuchar la verdad". También se dirigió a quienes le pedirían que renunciara, diciendo que seguiría liderando la ciudad.

"Muchos pueden decir que debería renunciar porque no puedo administrar la ciudad mientras lucho por el caso. También puedo entender cómo los neoyorquinos comunes estarían preocupados de que no pueda hacer mi trabajo mientras enfrento acusaciones", dijo Adams. "Pero he estado enfrentando estas mentiras durante meses, desde que comencé a hablar por todos ustedes y comenzó su investigación, sin embargo, la ciudad ha seguido mejorando".

Los portavoces del FBI y la Fiscalía de los EE. UU. se negaron a hacer comentarios cuando se les preguntó el miércoles por la noche.

Si Adams renunciara en cualquier momento, sería reemplazado por el defensor público de la ciudad, Jumaane Williams, quien luego programaría una elección especial. La gobernadora Kathy Hochul tiene el poder de destituir a Adams de su cargo. La oficina de Hochul no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles por la noche.