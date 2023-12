Finalizan testimonios en juicio civil por fraude contra Trump en NY; veredicto sería hasta enero

NUEVA YORK -- Después de más de 10 semanas y 40 testigos en la sala del tribunal, el testimonio concluyó el miércoles en el juicio civil por fraude comercial del expresidente Donald Trump. Pero falta al menos un mes para emitir un veredicto.

Los alegatos finales están fijados para el 11 de enero y el juez Arthur Engoron ha dicho que espera decidir el caso a finales de ese mes. El caso amenaza con perturbar el imperio inmobiliario del favorito republicano para 2024 e incluso impedirle hacer negocios en su estado natal.

El veredicto depende del juez porque la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó la demanda en virtud de una ley estatal que no permite la presencia de un jurado.

"Curiosamente, me voy a perder este juicio", reflexionó Engoron en voz alta el miércoles antes de las últimas horas de testimonio, que versaban sobre normas contables.

La demanda de James acusa a Trump, su empresa y ejecutivos claves, incluidos sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, de engañar a bancos y aseguradoras dándoles estados financieros que aumentaron la riqueza del expresidente en miles de millones de dólares.

La demanda afirma que los documentos sobrevaloraron propiedades tan prominentes y personalmente significativas como su ático en la Trump Tower en Nueva York y su club y casa Mar-a-Lago en Florida, así como campos de golf, hoteles, un edificio de oficinas de Wall Street y más. Los abogados estatales sostienen que Trump obtuvo tasas de interés más bajas y otros beneficios debido a las riquezas declaradas.

Los acusados niegan haber actuado mal, y Trump lo ha dejado claro con vehemencia en el estrado de los testigos, en el pasillo del tribunal y en su plataforma Truth Social.

“Un trabajo de éxito total”, criticó el miércoles en una publicación en mayúsculas. Tanto James como el juez son demócratas y Trump presenta el caso como un ataque partidista.

Trump no solo testificó sino que participó voluntariamente durante varios días más del juicio, aunque no el miércoles. James observó desde la audiencia de la sala del tribunal.

Trump recibió un importante golpe legal incluso antes del juicio, cuando Engoron dictaminó que había cometido fraude. El juez ordenó que un síndico tomara el control de algunas de las propiedades del expresidente, pero un tribunal de apelaciones congeló esa orden por ahora.

El juicio se refiere a denuncias restantes de conspiración, fraude de seguros y falsificación de registros comerciales. James busca multas de más de 300 millones de dólares y quiere que a Trump se le prohíba hacer negocios en Nueva York.

La fiscal general dijo en un comunicado que después de que el fallo previo al juicio determinara que Trump “participó en años de fraude significativo y se enriqueció injustamente a sí mismo y a su familia, este juicio reveló el alcance total de ese fraude y la incapacidad de los acusados para refutarlo”.

El abogado de Trump, Christopher Kise, instó a Engoron a pronunciarse de inmediato a favor de la defensa, sosteniendo que las pruebas demostraban que “no hubo fraude, no hubo víctimas y simplemente no hubo daño”. Trump apelará si pierde, dijo Kise.

Testimonios y documentos mostraron que se afirmó que el ático de la Torre Trump tenía casi tres veces su tamaño real, lo cual fue simplemente un error, dijo Trump. Mar-a-Lago estaba valorada en 612 millones de dólares, basándose en su posible venta como casa privada, aunque Trump firmó un acuerdo en 2002 de no "desarrollar la propiedad para ningún uso que no sea el de club". Trump dice que cree que podría volver a ser solo una casa.

El juicio brindó al tribunal y a los espectadores una visión de las propiedades de Trump, a veces de manera bastante literal, como cuando un corredor de bienes raíces reprodujo un video de Mar-a-Lago con un dron.

Muchos de los testimonios implicaron inmersiones profundas en la suscripción de préstamos, métodos de tasación de propiedades y prácticas financieras. Por cada fotografía tipo revista de una propiedad de Trump, había páginas de reglas contables o líneas de gráficos y hojas de cálculo.

El proceso contó con el testimonio de tres de los hijos adultos de Trump: Donald Jr., Eric y su hermana Ivanka, quien fue su compañera vicepresidenta ejecutiva en la Organización Trump antes de que ella dejara la compañía para ir a la Casa Blanca. Michael Cohen, exsolucionador de Trump con el que ahora no hay relación, subió al estrado de la oficina de la fiscal general.

El propio expresidente fue un testigo voluble y mordaz, que expresó sus quejas sobre el caso como “una caza de brujas política”.

Insistió en que valía miles de millones más, no menos, de lo que decían sus estados financieros. Trump insistió en que cualquier error era inmaterial y que las exenciones de responsabilidad efectivamente decían a los destinatarios que no contaran con los números. Los descargos de responsabilidad decían, entre otras cosas, que las declaraciones no fueron auditadas.

Sus respuestas discursivas hicieron que el juez se enojara diciendo que “esto no es una manifestación política”. Quejándose de que Trump estaba dando discursos en lugar de responder preguntas, Engoron instó a los abogados defensores a “controlar” al expresidente.

Algunos de los comentarios extrajudiciales de Trump dieron lugar a una orden de mordaza que prohibía a todos los participantes del juicio comentar públicamente sobre el personal del juez. La orden, que Trump ha criticado y sus abogados están apelando, se produjo después de que difamara al principal asistente legal del juez.

Engoron multó a Trump con un total de $15,000 tras descubrir que violó la orden.

Sin embargo, la fase de testimonio terminó con una nota cordial el miércoles: Kise agradeció al tribunal por invertir tiempo en el caso y el juez expresó su agradecimiento por todo el trabajo que habían realizado los abogados. Kise y algunos otros abogados defensores estrecharon la mano de James mientras salían del tribunal.

Horas más tarde, Engoron estaba entre las personas que tuvieron que evacuar el juzgado después de que un hombre prendió fuego a algunos papeles y los apagó con un extintor. El hombre fue arrestado, dijo el portavoz del tribunal, Al Baker. Nadie resultó herido y Engoron y otros regresaron al juzgado después del visto bueno.