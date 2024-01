Armas, explosivos y lista negra: acusan a dos hermanos tras hallarse arsenal en apartamento

NUEVA YORK -- Dos hermanos fueron acusados ​​de 130 cargos de posesión criminal de un arma y cargos relacionados después de que se encontrara un arsenal de dispositivos explosivos improvisados ​​y armas fantasma, incluidos rifles de asalto, dentro de un apartamento en Queens que compartían con su madre y otro hermano, dijo la oficina de la fiscalía local.

Durante el registro de la casa, ubicada en el barrio de Astoria, también se encontraron instrucciones para fabricar una variedad de bombas, propaganda anarquista y una lista de "objetivos", con las frases "policías, jueces, políticos, celebridades" y "escoria bancaria" escritas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Tanto Andrew Hatziagelis, de 39 años, como Angelo Hatziagelis, de 51 años, quedaron bajo custodia. Si son declarados culpables, cada uno enfrenta hasta 25 años de prisión.

Según los cargos, miembros de la Oficina de Inteligencia y Estrategias Criminales del Fiscal de Distrito de Queens iniciaron una investigación sobre la compra de componentes y accesorios de armas de fuego y la fabricación de armas fantasma ilegales por parte de los hermanos basándose en información de inteligencia.

Según los fiscales, en el allanamiento del 17 de enero se encontraron:

Ocho IED (artefactos explosivos improvisados) operativos;

Un IED con cable trampa parcialmente construido;

Dos armas de asalto fantasma estilo AR-15 cargadas, cada una con un cargador desmontable, compensador de boca y cañón roscado;

Dos pistolas fantasma semiautomáticas de 9 mm cargadas;

Dos pistolas fantasma semiautomáticas impresas en 3D de 9 mm cargadas;

Una pistola fantasma estilo AK-47 parcialmente construida;

Más de 600 cartuchos de munición para cada una de las armas de fuego mencionadas anteriormente;

Una impresora 3D;

Tres conjuntos de chalecos antibalas;

Seis receptores inferiores AR/pistola adicionales;

29 dispositivos de alimentación de munición de alta capacidad, 13 de los cuales fueron fabricados personalmente utilizando una impresora 3D;

Herramientas para montar armas fantasma;

Nudillos de metal;

Una radio configurada en la frecuencia del Precinto 114 de Astoria;

Varios dispositivos electrónicos (teléfonos, computadora);

Numerosos cuadernos que contienen instrucciones sobre la fabricación de artefactos explosivos y propaganda anarquista;

Residuos explosivos y componentes para fabricar artefactos explosivos improvisados ​​adicionales;

Nueve bombas de humo pirotécnicas.

Una solicitud al abogado de Andrew Hatziagelis no fue respondida de inmediato el lunes. Angelo Hatziagelis está representado por The Legal Aid Society, que normalmente no comenta sobre casos abiertos.