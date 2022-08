Vivían vidas extravagantes: acusan a líderes de yoga por evasión de impuestos

NUEVA YORK -- Tres líderes de una organización de yoga conocida en los Estados Unidos y en Nueva York fueron acusados de participar en una conspiración para cometer fraude fiscal por al menos siete años, anunció la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York.

Gregory Gumucio, de 61 años, Michael Anderson, de 51, y Haven Soliman, de 33, fueron líderes durante mucho tiempo de la organización Yoga to the People (YTTP) de la cual presuntamente recibieron una cantidad sustancial de ingresos. Supuestamente ninguno de los tres acusados presentó declaraciones de impuestos individuales o comerciales, ni tampoco habrían pagado ningún impuesto sobre la renta, desde al menos el 2013 hasta el 2020, según el informe de la Fiscalía.

Los tres fueron arrestados el miércoles en el estado de Washington y serán presentados ante un juez en este estado. Cada uno está acusado de un cargo de conspiración para defraudar al IRS y cinco cargos de evasión fiscal. Si son encontrados culpables cada cargo conlleva a una pena máxima de cinco años de prisión.

“Como se alega, los acusados operaron un lucrativo negocio de yoga en todo el país, que generó más de $ 20 millones y les generó sumas sustanciales a cada uno, lo que les permitió vivir estilos de vida lujosas. Sin embargo, los demandados optaron por no presentar declaraciones de impuestos ni pagar impuestos sobre la renta durante al menos siete años consecutivos”, dijo el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams. “Los acusados perpetraron su esquema de varias maneras, incluido el pago de empleados en efectivo y fuera de los libros, negarse a proporcionar a los empleados documentación fiscal, no mantener libros y registros, pagar gastos personales de cuentas comerciales y utilizar a los nominados para disfrazar su conexión con varias entidades. Al menos dos de los demandados incluso presentaron declaraciones de impuestos fabricadas a terceros cuando buscaban un préstamo o un apartamento, a pesar de no presentar ninguna declaración de impuestos ante el IRS. Gracias al tenaz trabajo de investigación, los acusados ahora enfrentan cargos graves por sus presuntos delitos”.

Según el reporte de la Fiscalía, alrededor de 2006 Gumucio fundó YTTP en Nueva York, una organización que en un comienzo se basó en donaciones en las que los estudiantes pagaban si deseaban. Luego, se inició un estudio de yoga en el Lower East Side de Manhattan que se volvió muy popular, dice el reporte.

Durante los años siguientes, YTTP abrió por lo menos unos 20 estudios de yoga o entidades afiliadas en toda la Ciudad de Nueva York y en otros estados como California, Colorado, Arizona, Florida y el estado de Washington. YTTP también tenía un programa de formación de profesores, que obtuvo ingresos sustanciales de los aspirantes a profesores de yoga. Además, operó desde al menos aproximadamente 2006 hasta 2020.

Desde 2010 hasta 2020, YTTP y sus afiliados generaron ingresos brutos de más de $20 millones. Sin embargo, YTTP nunca presentó una declaración de impuestos corporativos ante el IRS, dice el reporte de la Fiscalía.

El liderazgo de YTTP incluía a Gumucio, Anderson y Soliman. El primero fue el fundador, propietario principal y director ejecutivo funcional de YTTP. Anderson era propietario de YTTP y director financiero funcional. Soliman era propietario de YTTP, su director de comunicaciones, el director de educación del programa de formación de profesores ("TT") de YTTP y participó activamente en los esfuerzos de YTTP para expandirse internacionalmente.

Los tres presuntamente recibieron cada uno un gran volumen de ingresos de YTTP, pero ninguno de los tres demandados presentó una declaración de impuestos personal ante el IRS para ningún año calendario de 2013 a 2020.

Además, dice el reporte, habrían usado cifras conservadoras para los años calendario 2015 a 2020, Gumucio tuvo ingresos no declarados directamente de YTTP superiores a $1.6 millones y un impuesto adeudado al IRS superior a un estimado de $431,000, según el informe. Por su parte, Anderson habría tenido ingresos no declarados directamente de YTTP superiores a $ 2.1 millones y un impuesto adeudado al IRS superior a un estimado de $ 603,000 y Soliman tenía ingresos no declarados directamente de YTTP superiores a $ 961,000 y un impuesto adeudado al IRS superior a un estimado de $ 196,000.

Durante el período cobrado, cada uno de los acusados habría representado sus ingresos anuales de seis cifras a terceros no asociados con el Gobierno (por ejemplo, en solicitudes de préstamo, solicitudes de alquiler y/o documentos bancarios), pero ninguno de ellos presentó una declaración de impuestos individual, agregó el informe.

A pesar de no presentar ninguna declaración de impuestos y no pagar ningún impuesto sobre la renta, los tres acusados habrían disfrutado de estilos de vida extravagantes, que incluían frecuentes viajes al extranjero; comidas y ropa costosa; boletos de temporada de la NFL; y hospedaje de caballos y paseos a caballo.

Según el informe los métodos que utilizaron para evadir impuestos, incluyen, entre otros: