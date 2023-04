Fuentes: dos arrestados por operar “estación policial” ilegal de China en EEUU

NUEVA YORK -- El FBI arrestó a dos personas por acusaciones de que ayudaron a operar una estación de policía ilegal para el gobierno de China en el bajo Manhattan, según señaló un par de altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Los dos detenidos están acusados de conspirar para actuar como agentes del Gobierno chino, agregaron las fuentes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Además de la denuncia de Nueva York, dijeron las fuentes, se presentaron otras dos denuncias en Washington: una contra 34 miembros de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Beijing y otra contra un grupo de 10 personas que incluye a ocho funcionarios del Gobierno chino.

El hilo común en las tres denuncias es que los sospechosos supuestamente trabajaron para intimidar, acosar y amenazar a ciudadanos chinos "buscados" dentro de Estados Unidos.

En noviembre pasado, el FBI dijo que estaba al tanto de que China estaba operando una estación de Policía de facto en Manhattan, fuera del procedimiento o la autoridad adecuados, como parte de la red global de tales puestos de avanzada. Esto siguió a una investigación de septiembre de 2022 realizada por una organización no gubernamental, Safeguard Defenders, que informó que había docenas de estos centros en todo el mundo realizando operaciones policiales.

Los funcionarios chinos criticaron esa caracterización y dijeron que los "centros de servicio" estaban dirigidos por voluntarios y no tenían nada que ver con la vigilancia. Pero el New York Times informó en enero que los medios estatales chinos habían descrito explícitamente los centros como instalaciones policiales que actúan en otros países sin colaborar con las autoridades locales. The Times también informó que el FBI había registrado las instalaciones de East Broadway en el otoño de 2022.