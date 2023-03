Pelea de Pit Bulls acaba con tres personas mordidas, 2 perros baleados

NUEVA JERSEY -- Tres mujeres fueron mordidas por un grupo de perros Pit Bulls que comenzaron a pelear en una casa de Nueva Jersey el martes, dijo un alto funcionario local.

El incidente provocó una respuesta de emergencia que terminó con dos de los perros baleados por la policía, agregaron.

Cinco perros habían estado peleando dentro de la casa ubicada en Amity Street en Elizabeth cuando alguien trató de separarlos, según el alcalde de la ciudad, Chris Bollwage. Fue entonces cuando los perros se volvieron contra ese individuo y las otras dos mujeres.

Alguien logró llamar a la policía y cuando los oficiales acudieron, le tuvieron que dispararon a dos de los cinco caninos. Los otros tres fueron llevados por el control de animales.

No hubo noticias sobre la condición de los perros baleados, ni detalles sobre las heridas de las mujeres.

Las tres víctimas fueron llevadas a un hospital.

Un adolescente de 13 años que estaba dentro de un hogar también fue llevado a un hospital, pero no se cree que haya sufrido lesiones físicas, dijo Bollwage. El alcalde agregó que una pit bull y sus cachorros que no participaron en la pelea se quedaron en la casa. No estaba claro por qué el dueño tenía tantos perros.

El helicóptero de Telemundo 47 mostró fuerte presencia de equipo de emergencia en el lugar de los hechos, con al menos media docena de patrullas policiales y oficiales acordonando toda el área alrededor de las 8:00 a.m. La cinta amarilla de precaución parecía bloquear una o dos casas.

No hubo otros detalles disponibles de inmediato. La investigación está en curso.