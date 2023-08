De la emoción a la tragedia: doctora decapita a bebé durante el parto, según demanda

Una doctora de Georgia fue demandada por una familia después de que presuntamente usara demasiada fuerza y decapitara al bebé de una mujer durante un proceso de parto.

De acuerdo con la demanda, Jessica Ross y Treveon Isaiah Taylor Sr. acudieron para el nacimiento de su primer hijo el 9 de julio al Southern Regional Medical Center, un hospital en Riverdale, a unas 13 millas al sur de Atlanta, Georgia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Durante las labores de parto, el bebé presuntamente quedó atascado durante el parto por lo cual, según la demanda, la doctora, Tracey St. Julian, retrasó una cirugía y aplicó una "fuerza ridículamente excesiva" en la cabeza y el cuello del bebé para sacarlo.

El demanda indica que pasaron unas tres horas antes de que St. Julian le realizara una cesárea a la mujer de 20 años y para ese momento, de acuerdo con el abogado de la familia, ya el monitor fetal no registraba los latidos del corazón.

La cesárea extrajo las piernas y el cuerpo del bebé, pero la cabeza salió por vía vaginal, dijo en una conferencia de prensa el abogado Roderick Edmond, quien también es un médico.

La demanda alega negligencia grave, fraude e imposición intencional de angustia emocional. Busca daños punitivos no especificados.

Southern Regional dijo a The Associated Press en declaraciones que no podía discutir el tratamiento de pacientes particulares debido a las leyes de privacidad, pero niega las acusaciones en su contra. Lamadas a la oficina de St. Julian no fueron respondidas y un mensaje de correo electrónico no fue respondido de inmediato.