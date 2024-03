Hallan muerto al exinspector que denunció fallas en los aviones de Boeing

Un exinspector de calidad de Boeing que presentó una denuncia por supuestos fallas de seguridad en aviones fue encontrado muerto "por lo que parece ser una herida de bala autoinfligida", dijeron el lunes funcionarios de Charleston, Carolina del Sur.

John Barnett, de 62 años, de Louisiana, pasó más de tres décadas en el gigante de fabricación de aviones y en 2017 hizo sonar la alarma ante las autoridades de aviación por lo que, según él, eran fallas de seguridad potencialmente “catastróficas”.

Su familia dijo en un comunicado el lunes que había tratado de resaltar serias preocupaciones, pero se encontró con “una cultura de ocultamiento” que valoraba “las ganancias por encima de la seguridad”.

El forense del condado de Charleston, Bobbi Jo O'Neal, dijo en un comunicado el lunes que Barnett murió "por lo que parece ser una herida de bala autoinfligida" en la ciudad de Carolina del Sur el sábado.

El portavoz de la policía de Charleston, el sargento. Anthony Gibson dijo en un comunicado el lunes que el departamento "no había recibido ninguna indicación de la oficina forense de que se sospeche de juego sucio en este caso".

En una declaración posterior, señaló los hallazgos preliminares del forense y agregó que los detectives "están investigando activamente este caso y están esperando la causa formal de la muerte, junto con cualquier hallazgo adicional que pueda arrojar más luz sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Barnett."

El comunicado de la familia de Barnett decía que había sufrido trastorno de estrés postraumático y ataques de ansiedad y que el "ambiente de trabajo hostil en Boeing" le provocó la muerte.

En un comunicado el lunes, Boeing dijo: "Estamos tristes por el fallecimiento de Barnett y nuestros pensamientos están con su familia y amigos". NBC News ha pedido a Boeing comentarios sobre las acusaciones contenidas en la declaración de la familia Barnett.

Barnett, conocido como Mitch por su familia y “Swampy” por sus amigos, había trabajado en la planta 787 de Boeing en Charleston, Carolina del Sur, desde 2010, dijo su familia.

En 2019, The New York Times entrevistó a varios exempleados de Boeing sobre sus preocupaciones de seguridad. Barnett dijo al periódico que las virutas de metal, creadas cuando se atornillan sujetadores metálicos en tuercas, podrían cortar el cableado que conecta los controles de vuelo.

La FAA ordenó a Boeing que retirara las virutas de los Dreamliners en 2017. Boeing dijo entonces que estaba siguiendo el fallo y que buscaría mejorar el diseño de la tuerca, pero también dijo que no era un problema de seguridad del vuelo.

Pero Barnett le dijo a The Times: "Todavía no he visto un avión que salga de Charleston y que pueda poner mi nombre para decir que es seguro y apto para volar".

Después de su retiro en 2017, Barnett presentó una denuncia ante los reguladores federales sobre sus experiencias en la planta de Carolina del Sur. También inició una acción legal separada contra Boeing, acusando a la compañía de denigrar su carácter y obstaculizar su carrera. Boeing negó las acusaciones.

Su caso iba a ser juzgado en junio, según el comunicado de la familia, y agregaba: "Esperaba tener su día en la corte y esperaba que eso obligara a Boeing a cambiar su cultura".

Si bien Barnett amó su trabajo durante la mayor parte de su carrera, en Charleston “aprendió que la dirección estaba presionando a los inspectores y gerentes de calidad para que tomaran atajos” y no siguieran los procesos de seguridad requeridos legalmente, según el comunicado.

Alegó que se presionó al personal para que no documentara los defectos porque ralentizaría la línea de montaje, añadió.

"John nos dijo que cada día era una batalla para lograr que la gerencia hiciera lo correcto", dijo la familia. El comunicado agrega que Barnett y otros que resaltaron problemas fueron etiquetados como "alborotadores", mientras que anteriormente la compañía había recompensado a quienes descubrieron defectos.

“Le causó tanto estrés a John que su médico le dijo que si se quedaba, le daría un ataque cardíaco”, dijo la familia.

"Mitch era un amante de la diversión y totalmente dedicado a la familia, especialmente a sus sobrinos y sobrinas nietas", decía un obituario compartido por la familia.

Agregó que le sobreviven su madre, Vicky Melder Stokes; hermanos, Mike Barnett, Robbie Barnett y Rodney Barnett; ocho sobrinas y sobrinos y 11 sobrinas nietas y sobrinos.

La noticia llega cuando Boeing enfrenta el escrutinio público y regulatorio por una serie de incidentes que involucran a sus aviones.

Se ha abierto una investigación del Departamento de Justicia después de que en enero se rompiera el tapón de una puerta en un vuelo de Alaska Airlines, lo que provocó la inmovilización temporal de algunos aviones Boeing 737 Max 9, aunque desde entonces han regresado al aire.

Y el lunes, 50 personas resultaron heridas en un avión Boeing Dreamliner después de un movimiento repentino en el aire, en un vuelo de Sydney a Auckland, Nueva Zelanda.