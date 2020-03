Hermano del gobernador Cuomo en cuarentena tras dar positivo al COVID-19

NUEVA YORK - A medida que los casos y muertes por coronavirus se dispararon este martes, el hermano del gobernador Andrew Cuomo reveló que dio positivo al virus.

Christopher Cuomo, confirmó este martes vía Twitter que dio positivo a COVID-19 tras entrar en contacto con personas que dieron positivos al virus.

"En estos tiempos difíciles que parecen empeorar y complicarse cada día, me acabo de enterar que di positivo al coronavirus. Me expuse a personas que en días recientes subsecuentemente dieron positivo y me dio fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. Solo espero que no contagié a los niños y a Cristina. ¡Eso me haría sentir peor que esta enfermedad! Estoy en cuarentena en mi sótano (lo que al parecer complace al resto de la familia). Haré mis shows desde aquí. Todos venceremos esto siendo inteligentes, fuertes y unidos."

El gobernador Cuomo dijo que su hermano estará bien: está en buen estado, es fuerte y está en cuarentena en su sótano, preocupado por el bienestar de su familia. Chris Cuomo se encuentra entre el 80 por ciento de los pacientes con COVID-19 que pueden esperar síntomas leves. El ochenta por ciento es un porcentaje abrumador, pero para un estado tan grande y denso como Nueva York, el otro 20 por ciento puede ser el número más crítico. Hasta el martes, Nueva York había perdido 1,550 personas por el virus. La cantidad aumentará.

Nueva York vio su mayor aumento en un solo día de casos y ahora cuenta con casi 76,000 casos positivos de COVID-19, con una cifra de muertes que superaba los 1,500, según el informe de Cuomo el martes.

El gobernador dijo que frente a una ayuda federal insuficiente, el gobierno debía decidir entonces quién debía morir y quién no.