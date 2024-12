Huellas dactilares de Luigi Mangione coinciden con algunas encontradas cerca del lugar del crimen en NY, según fuentes

NUEVA YORK -- Las huellas dactilares tomadas de Luigi Mangione, acusado por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, coinciden con algunas huellas encontradas cerca del lugar del crimen en Nueva York, dio a conocer un alto funcionario de las fuerzas del orden a nuestra cadena hermana NBC 4.

No está claro qué elementos coincidían con las huellas dactilares de Luigi Mangione. Las autoridades habían tomado varias piezas clave de evidencia en la zona en las horas posteriores al tiroteo.

Los investigadores están trabajando para extraditar a Mangione a la Ciudad de Nueva York para enfrentar cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de Thompson.

Mangione, que por momentos se mostró rebelde, planea pelear por la extradición a la Gran Manzana tras una audiencia en Pensilvania el martes por la tarde, donde el juez también le negó la libertad bajo fianza. Aunque está impugnando la solicitud, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, buscará la orden de la gobernadora para asegurar su traslado a la ciudad, según la oficina del fiscal.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, señaló que está coordinando para asegurar que se traído a Nueva York.

“Estoy coordinando con la Fiscalía del Distrito y firmaré una solicitud para una orden judicial de la gobernadora para asegurar que este individuo sea juzgado y responda por sus actos. La seguridad pública es mi máxima prioridad y haré todo lo que esté a mi alcance para mantener seguras las calles de Nueva York”, dijo la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado.

Hace un día, el abogado defensor Thomas Dickey también declaró fuera del tribunal: "No se puede apresurar el juicio en este caso ni en ningún otro. Se presume que es no culpable. No lo olvidemos".

Mangione se declarará no culpable de los cargos en Pensilvania y se espera que haga lo mismo en Nueva York por cualquier cargo de asesinato, dijo su abogado.

Estos acontecimientos se producen mientras los investigadores revisan los antecedentes y el estilo de vida de Mangione en un esfuerzo por reconstruir el presunto crimen. Dicen que dejó escritos que dicen en parte: "francamente, estos parásitos se lo merecían", haciendo referencia a la industria de la salud, confirmó a NBC News un alto funcionario de las fuerzas del orden informado sobre el caso.

El alto funcionario dijo el martes que el documento de tres páginas también supuestamente incluye afirmaciones de que Mangione actuó solo en el asesinato del ejecutivo de 50 años, que fue asesinado a tiros mientras caminaba hacia un hotel de Manhattan donde la empresa matriz de UnitedHealthcare, UnitedHealth Group, estaba realizando su conferencia anual de inversores la semana pasada.

Otra línea de la diatriba de 300 palabras supuestamente dice: "Pido disculpas por cualquier conflicto o trauma, pero tenía que hacerse, dice el funcionario", según el alto funcionario de las fuerzas del orden.

Los investigadores dicen que la nota sí hacía referencia específicamente a UnitedHealthcare, así como a la industria de la salud en general en los Estados Unidos y a las grandes corporaciones en general, dicen los altos funcionarios de las fuerzas del orden. Esos funcionarios dicen que existe la preocupación de que estos escritos puedan hacer que otros actúen de manera similar.

En un análisis preliminar del tiroteo realizado por el Departamento de Policía de Nueva York, los investigadores están investigando si el ataque al director ejecutivo fue la culminación de los problemas y la lista de quejas de Mangione, y si el asesinato fue un "derribo simbólico" en una lucha contra los "juegos de poder" corporativos.

Los investigadores dicen que es posible que haya admirado los ataques anteriores del llamado Unabomber y que supuestamente se hizo eco de sus propias preocupaciones sobre el avance tecnológico.

Mangione fue arrestado inicialmente por un cargo de armas no relacionado después de que un trabajador de McDonald's lo reconoció y alertó a la policía. Supuestamente tenía un arma de fuego que se cree que fue la utilizada en el tiroteo del miércoles pasado.

Rafael Pujols con los detalles y reacciones.