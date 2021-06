Identifican a la primera víctima del desplome del edificio en Miami Beach

MIAMI, Florida - Stacie Fang, de 54 años, es la primera víctima identificada tras el colapso del edificio de Surfside, un trágico accidente ocurrido en la madrugada de este jueves al norte de Miami Beach y que hasta el momento ha dejado un saldo de cuatro fallecidos y unas 159 personas con paradero desconocido.

Fang era la madre de Jonah Handler, el menor de 15 años que fue sacado de abajo de los escombros al amanecer del jueves. Unidades de rescate lograron extraer al niño luego de ser avisadas por una persona que vio al menor pidiendo auxilio mientras sacaba su mano por una ranura que apenas quedaba entre los amasijos del edificio derruido.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“No hay palabras para describir la trágica pérdida de nuestra amada Stacie. Los miembros de la familia Fang - Handler quisieran expresar nuestro más profundo agradecimiento por la gran cantidad de simpatía, compasión y apoyo que hemos recibido", dijo la familia en un comunicado emitido este viernes.

Una amiga de la familia hizo llegar estas líneas en donde agradecen "las muchas y sinceras palabras de aliento y amor han servido como una fuente de fortaleza muy necesaria durante este tiempo devastador".

Un drone captó imágenes inéditas tras sobrevolar la torre de apartamentos que se desplomó a solo metros de una playa en Miami Beach.

Handler está vivo gracias a Nicolas Balboa, un residente de Arizona que estaba visitando a su padre en Surfside, él fue quien ayudó a los bomberos a rescatar al chico. Balboa paseaba a su perro la madrugada del jueves cuando escuchó un fuerte ruido y vio el edificio derrumbarse.

"Cuando me acerqué, pude escuchar a alguien haciendo ruido y gritando. Comencé a acercarme al edificio y me subí a los escombros, y pude escucharlo decir que estaba allí, y pude ver su brazo sobresaliendo los escombros y agitando la mano", recuerda Balboa.

“Él solo decía" 'Por favor no me dejes, por favor no me dejes'. Le dije que no lo íbamos a dejar", cuenta Balboa, quien agrega. "Éramos yo y otra persona. Así que estuvimos allí y sentimos que podíamos llegar a él. No se sentía bien dejarlo, especialmente al escuchar que su voz era tan joven".

Revelan las priemras llamadas al 911 tras colapso de edificio en Miami Beach

El menor, quien cursa el décimo grado de la escuela secundaria Monsignor Edward Pace en Miami Gardens, fue llevado al hospital para ser atendido por las heridas.

Funcionarios de la Arquidiócesis de Miami confirmaron que Handler es miembro del equipo de béisbol de la escuela.

El director atlético de Pace High, Thomas Duffin, aseguró haber hablado con el padre de Handler, quien confirmó que el adolescente estaba estable.

"Estoy en estado de shock como todos los demás, al ver esas imágenes de uno de los nuestros", dijo Thomas Duffin. "Estamos orando por él, eso es todo lo que podemos hacer".