Así fue el encendido del icónico árbol de Navidad del Rockefeller Center

NUEVA YORK - El icónico árbol de Navidad del Rockefeller Center fue iluminado por más de 50,000 luces multicolores el miércoles por la noche mientras multitudes se concentraban en la Ciudad de Nueva York para celebrar la tradición navideña.

El enorme árbol, un abeto noruego de 12 toneladas y 80 pies de altura proveniente del norte del estado de Nueva York, fue iluminado en el Rockefeller Center por aproximadamente 5 millas (8 kilómetros) de cadenas de luces LED y rematado con una estrella de 900 libras cubierta por 3 millones de relucientes cristales.

Una ceremonia de apertura en Manhattan contó con las apariciones de Cher, Kelly Clarkson y Manuel Turizo, entre otros. También actuaron las Radio City Rockettes.

Desde la década de 1930, la tradición del árbol de Navidad ha atraído a miles de visitantes a la ciudad cada año durante la temporada navideña.

El árbol permanecerá encendido desde las 5 a.m. hasta la medianoche todos los días hasta el 13 de enero. El día de Navidad, estará encendido las 24 horas.

La policía había advertido sobre la posibilidad de que manifestantes interrumpieran el evento, ya que las recientes reuniones en Nueva York han atraído a activistas que buscan llamar la atención sobre la guerra entre Israel y Hamas.

Videos publicados en las redes sociales mostraban una gran multitud de manifestantes propalestinos cantando, muchos de ellos portando banderas palestinas, apiñados frente al edificio de News Corp, no lejos del lugar del árbol. El edificio alberga Fox News, The Wall Street Journal y el New York Post.

Las imágenes desde el lugar mostraron a algunos manifestantes chocando con la policía afuera del edificio de la compañía de medios, pero la iluminación del árbol no fue interrumpida.

La semana pasada, un grupo de manifestantes que portaban una pancarta que decía “Palestina libre” interrumpió brevemente el desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's, bloqueando el frente de las carrozas del desfile en la calle. Finalmente fueron detenidos y el desfile continuó.