Indianápolis: la madre le reportó y el sospechoso nunca tuvo una audiencia bajo la ley de “bandera roja”, dice fiscal

El exempleado que hace unos días mató a tiros a ocho personas en una instalación de FedEx en Indianápolis nunca compareció ante un juez para una audiencia bajo la ley de "bandera roja" de Indiana, incluso después de que su madre llamó a la policía el año pasado para alertarles que su hijo podría buscar suicidarse por un policía, dijo un fiscal el lunes.

El fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, dijo que las autoridades no buscaron tal audiencia porque no tenían suficiente tiempo bajo las restricciones de la ley para demostrar definitivamente la i del acusado, Brandon Scott Hole, a los pensamientos suicidas, algo que tendrían que haber hecho para convencer a un juez de que Hole no debería. tener permitido poseer un arma.

La legislación de "bandera roja", aprobada en Indiana en 2005 y también en vigor en otros estados, permite que la policía o los tribunales confisquen armas de personas que muestren señales de violencia. La policía confiscó una escopeta de Hole, que entonces tenía 18 años, en marzo de 2020 después de recibir la llamada de su madre.

Pero los fiscales se vieron limitados en su capacidad para preparar un caso de "bandera roja" debido a un cambio de 2019 en la ley que requiere que los tribunales hagan un "esfuerzo de buena fe” para celebrar una audiencia dentro de los 14 días. Una enmienda adicional requería que presentaran una declaración jurada ante el tribunal dentro de las 48 horas.

"Este individuo fue llevado y tratado por profesionales médicos y fue liberado", y ni siquiera se le recetó ningún medicamento, dijo Mears. “El riesgo es que, si avanzamos con ese proceso (bandera roja) y perdemos, tenemos que devolverle el arma a esa persona. Eso no es algo que estemos dispuestos a hacer".

La policía de Indianápolis ha dicho anteriormente que nunca devolvió la escopeta a Hole. Las autoridades dicen que usó dos armas "estilo asalto" para disparar a ocho personas en las instalaciones de FedEx el jueves pasado antes de morir por suicidio. La policía dijo que Hole, que tenía 19 años en el momento del tiroteo, compró esos rifles en julio y septiembre de 2020, pocos meses después de que la policía se apoderara de la escopeta.

Otras enmiendas a la ley en 2019 convirtieron en un delito menor que una persona considerada peligrosa comprara o tuviera un arma y un delito grave que cualquier persona le dé o venda un arma a una persona considerada peligrosa.

La senadora estatal republicana Erin Houchin, patrocinadora de esas disposiciones más estrictas, dijo que la ley en el caso Hole "podría haber funcionado como debería, pero el fiscal nunca la siguió".

Pero Mears argumentó que todavía hay problemas que deben abordarse.

“Hay una serie de lagunas en la aplicación práctica de esta ley... No necesariamente les da a todos las herramientas que necesitan para tomar las decisiones mejor informadas ”, dijo.

Mears dijo que ya había hablado con legisladores en el pasado sobre la ampliación del plazo de dos semanas para celebrar una audiencia de bandera roja y reiteró ese llamado el lunes. Extender el marco de tiempo les daría a los fiscales más tiempo para investigar los antecedentes y el historial de salud mental de una persona antes de comparecer ante un juez, continuó. Agregó que también le gustaría que el estatuto prohíba a una persona bajo investigación comprar un arma hasta que se lleve a cabo la audiencia y el juez tome una decisión final.

Mears dijo que la ley de bandera roja es "un buen comienzo, pero está lejos de ser perfecta”.

El representante estatal demócrata Ed DeLaney, un defensor del control de armas, dijo que esperaba que los republicanos fueran receptivos a revisar la ley en el futuro. Dijo que no hay tiempo para forzar un debate inmediato porque la sesión legislativa de 2021 está programada para finalizar a finales de esta semana.

"Lo que estamos tratando de hacer es redactar una ley muy complicada para lidiar con un pequeño porcentaje de las personas que tienen esas armas que salen a la superficie", dijo. "Este es un camino muy estrecho que nos propusimos para tratar con esas personas, y obviamente no es adecuado".

Paul Helmke, profesor de educación cívica de la Universidad de Indiana y expresidente del Brady Center to Prevent Gun Violence, dijo que la ley de Indiana podría fortalecerse con audiencias judiciales obligatorias o un lenguaje que prohíba a una persona adquirir armas de fuego adicionales hasta que un juez emita una orden sobre la competencia de esa persona.

En el caso de Hole, eso habría significado que el acuerdo de su familia de no pedir la devolución del arma incautada no habría sido suficiente para evitar una audiencia en la corte, y podría haberle impedido comprar armas de fuego adicionales mientras tanto, dijo Helmke, un exrepublicano, alcalde de Fort Wayne, Indiana.

“Indiana debería hacer más para abordar estas lagunas”, dijo Helmke. “Este atacante, básicamente, jugó el sistema. Nunca hubo un tribunal que determinara que él era un peligro para sí mismo o para los demás, y eso significaba que era libre de comprar tantas armas como quisiera después".

Indiana fue uno de los primeros estados en promulgar una ley de bandera roja, luego de que un oficial de policía de Indianápolis fuera asesinado en 2004 por un hombre cuyas armas le fueron devueltas a pesar de su hospitalización meses antes para una evaluación de salud mental de emergencia.