Robos en serie: atraviesan paredes y rompen ventanas para saquear negocios

LOS ÁNGELES, California - Un grupo de ladrones ha estado atacando distintos negocios en el Inland Empire, muchos de ellos parte de una popular franquicia de batidos, y para entrar a los locales rompen paredes y ventanales.

Cinco tiendas fueron atacadas en el condado de San Bernardino y, en algunos casos, los ladrones atravesaron una pared de un negocio para llegar a otro.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Un video de vigilancia muestra como el sábado 2 de diciembre, alrededor de las 5 a.m., dos ladrones usaron una piedra para romper la puerta principal de un Juice It Up!, una tienda de batidos en Yucaipa.

Kelsey Norton, que recientemente se hizo cargo de la propiedad del lugar de zumos, se convirtió en uno de los últimos objetivos de los ladrones que acabaron con las manos vacías.

“Me enfadé mucho. Ni siquiera hemos ganado dinero con esta tienda todavía y ahora hemos tenido que invertir unos $1,000 en las reparaciones”, dijo Norton. “Intentaron entrar en nuestra caja registradora, que estaba vacía, por lo que entraron y salieron en unos dos minutos”.

Los funcionarios corporativos dijeron que ha habido más de dos docenas de robos en tiendas Juice It Up! en todo el sur de California.

“Desde Santa Clarita hasta aquí hasta Inland Empire, normalmente hay varias tiendas en una noche”, dijo Kevin Reardon, consultor de campo de Juice It Up!.

Trozos de pared derribados en el negocio vecino a Juice It Up!

Reardon dice que en casi todos los casos los ladrones usan una piedra para romper la puerta principal y llevarse el poco dinero que pueda haber dentro.

“A veces, por $100 o $150, causan miles y miles de daños, rompiendo los sistemas de registro de puntos de venta, rompiendo cosas que las tiendas necesitan para operar”, dijo Reardon.

En algunos casos, los ladrones irrumpieron en el negocio de al lado y atravesaron las paredes para entrar en la tienda de zumos. Reardon cree que es el mismo grupo el que comete los crímenes.

Un grupo de hombres armados cometió un cuantioso robo relámpago en Arcadia.

Al menos otras tres empresas cercanas también fueron atacadas al mismo tiempo que Juice It Up! Robo en Yucaipa. También destrozaron las puertas de una tienda de boba y del restaurante Juan's Super Pollo.

“No sé por qué entran por la fuerza, especialmente aquí en Yucaipa, donde la mayoría de los lugares son propiedad de familias”, dijo Cristopher Aldana, empleado de Juan's Super Pollo.

Norton dice que los ladrones se salen con la suya con poco o nada y cuestan mucho dolor y dinero a las pequeñas empresas familiares.

“Saben que somos familias locales, tenemos hijos y no es sólo una gran empresa la que tiene todo este dinero, por lo que realmente nos afecta mucho”, dijo Norton.

Una mujer se encuentra hospitalizada luego de haber sido víctma de robo y ser arrastrada por un vehículo en un estacionamiento de Costco de City of Industry.

Los vídeos de vigilancia muestran al menos a dos o tres personas cometiendo los crímenes.

La policía pide a cualquier persona que tenga información sobre los robos que se comunique con su agencia policial local.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.