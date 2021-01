Alistan decisión sobre policías involucrados en el caso de Jacob Blake, Kenosha sigue alerta

WISCONSIN - El fiscal de distrito del condado de Kenosha, Michael Graveley, dará una conferencia de prensa el martes en la que revelará si enfrentará cargos o no el policía que disparó contra Jacob Blake, un hombre afroamericano, en un tiroteo que dejó una estela de protestas y disturbios durante el pasado verano.

La ciudad y el condado se han estado preparando durante días para cualquier impacto de la decisión, mientras que tanto activistas y funcionarios han pedido respuestas pacíficas y no violentas.

El alcalde de Kenosha, John Antaramian, recibió poderes de emergencia el lunes por parte del Ayuntamiento, mientras los funcionarios se preparaban para posibles disturbios.

El alcalde y el departamento de policía de Kenosha han indicado que planean instituir toques de queda de ser necesario, designar espacios para específicos para las manifestaciones, limitar las rutas de los autobuses urbanos, cerrar vías e imponer otras restricciones de seguridad si es necesario.

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, también activó la Guardia Nacional del estado el lunes para brindar asistencia a las fuerzas del orden locales en caso de disturbios.

Las medidas se producen cuando los funcionarios se preparan para cualquier malestar que pueda derivarse de la decisión o no de acusar a los oficiales involucrados en el tiroteo de Blake, que tuvo lugar en agosto de 2020.

Lo que sucedió

En la balacera, Blake fue herido varias veces en su espalda después de alejarse del oficial de policía de Kenosha, Rusten Sheskey, y otros dos oficiales que intentaban arrestarlo.

Blake recibió un disparo después de que abrió la puerta del lado del conductor de una camioneta y se inclinó hacia el vehículo, y el tiroteo fue capturado en un video de teléfono celular.

Tras las lesiones, Blake terminó con parálisis de la cintura para abajo y la actuación policial desató una tormenta de controversia en todo el país. En Kenosha, las protestas y manifestaciones comenzaron casi de inmediato, y también se produjeron varias noches de saqueos y vandalismo.

Los activistas piden a los residentes y manifestantes que eviten que se repitan estos episodios una vez que se dicte la decisión, pidiendo manifestaciones no violentas.

"Queremos que todos salgan y se dejen oir como quieran, pero no queremos que se destruya propiedad alguna", dijo la activista Tanya McLean. "Estamos a favor de la no violencia. Cualquier otra cosa no es aceptable para esta comunidad".