Balaceras contra casas y oficinas de líderes demócratas electos aterrorizan a una ciudad en EEUU

ALBUQUERQUE - Los tiroteos contra cuatro residencias y dos oficinas de líderes demócratas electos en Albuquerque han encendido las alarmas y provocado reacciones de las autoridades locales.

La Policía de Albuquerque (APD, por sus siglas en inglés) informó este jueves que está investigando seis balaceras no fatales contra las residencias y oficinas de líderes electos locales, que ocurrieron entre diciembre de 2022 y el mes en curso.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

La agencia al momento está intentando determinar si los tiroteos están relacionados y aseguró que la “investigación es de máxima prioridad”.

“Estos tiroteos son delitos graves, independientemente de si alguien resultó herido. Apoyo a estos líderes comunitarios y animo a cualquier persona que pueda tener información a ayudar informando los detalles a APD de inmediato”, manifestó el alcalde de Albuquerque, Tim Keller.

Según se reveló, el primer ataque ocurrió en la tarde del 4 de diciembre de 2022, cuando alguien disparó ocho veces contra la casa de la comisionada del condado Bernalillo, Adriann Barboa, en el sureste de Albuquerque.

Mientras que el segundo tiroteo ocurrió el 11 de diciembre de 2022 en la casa de la entonces comisionada de Bernalillo, Debbie O’Malley, en el Valle del Norte. Las autoridades identificaron más de una docena de impactos de bala en la residencia.

Entonces, el 3 de enero de 2023 ocurrió el tercer tiroteo contra la residencia de la senadora estatal, Linda López, en el suroeste de Albuquerque. Según APD, al menos ocho tiros fueron disparados en su casa después de la medianoche.

“Nuestros detectives han recolectado evidencia de las tres casas y estamos trabajando lo más rápido posible con socios federales para analizar la evidencia. He hablado con los comisionados Barboa y O’Malley, y con la senadora López para asegurarles que esta investigación es de máxima prioridad”, declaró el jefe de APD, Harold Medina.

No obstante, el cuarto tiroteo no fue hacia una residencia, sino contra la oficina legal del senador estatal, Moe Maestas. En horas de la mañana del 5 de enero de 2023, tres detonaciones de bala se registraron en el lugar. APD aseguró que no hubo víctimas del incidente ni daños en el edificio.

Aunque, por su parte, APD comunicó que estaba investigando un tiroteo contra la oficina de campaña de Raul Torrez, fiscal general electo de Nuevo México. El incidente ocurrió el 10 de diciembre de 2022, cuando en horas de la mañana se registraron multiples detonaciones de bala contra el edificio. Las autoridades aseguraron que Torrez ya se había mudado del edificio al momento del incidente.

Asimismo, la casa de Javier Martínez, el presidente entrante de la Cámara de Representantes de Nuevo México, también fue atacada a tiros en el mes de diciembre. Tras el surgimiento de una serie de balaceras contra las residencias de oficiales electos de Albuquerque, Martínez decidió revisar su casa y para su sorpresa encontró daños por detonaciones de bala en la edificación.

“Hemos identificado conexiones potenciales entre algunos de los tiroteos, y los detectives están siguiendo todas las pistas posibles”, expresó el jefe de APD.

Cualquier persona con información sobre cualquiera de los tiroteos debe llamar a la policía al 505-242-COPS o Crime Stoppers al 505-843-STOP.