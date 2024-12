Joe Biden concede indulto a su hijo Hunter Biden tras sentencia por cargos federales

WASHINGTON – El presidente Joe Biden decidió conceder un indulto a su hijo Hunter, así lo anunció este domingo por la noche en un comunicado de prensa de la Casa Blanca.

"Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día que asumí el cargo, dije que no interferiría con la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y cumplí mi palabra incluso cuando vi cómo mi hijo era procesado selectiva e injustamente", dijo en el comunicado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

La decisión marca un cambio para el presidente, quien ha dicho repetidamente que no usaría su autoridad ejecutiva para perdonar a su hijo o conmutar su sentencia. El indulto se produce antes de la sentencia de Hunter Biden el 12 de diciembre por su condena por cargos federales de posesión de armas. Hunter Biden también será sentenciado en un caso penal separado el 16 de diciembre, después de declararse culpable en septiembre de cargos de evasión de impuestos federales.

"Ninguna persona razonable que analice los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que la de que Hunter fue señalado sólo porque es mi hijo, y eso está mal. Se ha hecho un esfuerzo por quebrar a Hunter, que lleva cinco años y medio sobrio, incluso frente a ataques implacables y un procesamiento selectivo. Al tratar de doblegar a Hunter, han tratado de doblegarme a mí, y no hay razón para creer que esto terminará aquí. Ya es suficiente", sostuvo Biden.

Se espera que el indulto cubra tanto la condena por armas de fuego de Hunter Biden como su declaración de culpabilidad, dijeron personas con conocimiento directo de las discusiones.

El alto funcionario de la Casa Blanca dijo que Biden decidió este fin de semana conceder el perdón a su hijo y comenzó a informar a sus principales asesores el domingo.

El uso de su poder de indulto para garantizar que Hunter Biden no pase tiempo en la cárcel se produce cuando el presidente de 82 años está cerca del final de su mandato en la Casa Blanca y no tiene elecciones futuras que afrontar. En los últimos meses, Biden ha dicho que no perdonaría a su hijo ni conmutaría su sentencia.

“No lo perdonaré”, dijo el presidente sobre su hijo en junio después de que un jurado lo declarara culpable de tres cargos federales por posesión de armas.

Estas fueron las palabras del presidente Joe Biden ante el veredicto de culpabilidad contra su hijo Hunter. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

El presidente Biden ha discutido la posibilidad de conceder un perdón a su hijo con algunos de sus colaboradores más cercanos desde al menos la condena de Hunter Biden en junio, dijeron dos personas con conocimiento directo de las discusiones sobre el asunto. Dijeron que en ese momento se tomó la decisión de que el presidente dijera públicamente que no perdonaría a su hijo a pesar de que hacerlo aún estaba sobre la mesa.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas a principios de este mes que la posición del presidente no ha cambiado.

“Nos han hecho esa pregunta varias veces. Nuestra respuesta es 'no'”, dijo.

Cuando se le preguntó el lunes si el presidente todavía está comprometido a no conceder el indulto a su hijo, el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo: "El presidente ha hablado de esto". Cuando se le preguntó si la posición de Biden había cambiado, Bates respondió: “No tengo nada que agregar a lo que ya dijo”.

La primera dama Jill Biden también dijo que su marido no perdonaría a su hijo.

“Joe y yo respetamos el sistema judicial, y eso es lo fundamental”, dijo Jill Biden en una entrevista con NBC News en junio.

El hijo del presidente Joe Biden se declaró culpable de cargos fiscales federales el jueves.

El juicio penal de Hunter Biden en junio fue el primero que involucró al hijo de un presidente en ejercicio.

Si Hunter Biden hubiera sido indultado después de la conclusión de ese juicio, la medida habría provocado una tormenta política para su padre, que estaba haciendo campaña para la reelección. Durante años, los republicanos han atacado a Hunter Biden por sus negocios en el extranjero y lo han acusado a él y al presidente de corrupción. También argumentaron que Hunter Biden estaba recibiendo un trato especial por parte del Departamento de Justicia debido al poder político de su padre.

Las críticas del Partido Republicano alcanzaron un crescendo en julio de 2023 cuando Hunter Biden llegó a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales por los cargos de impuestos y armas, que fracasó después de que un juez planteó dudas al respecto. Ese acontecimiento llevó al fiscal general Merrick Garland a nombrar, un par de semanas después, al fiscal estadounidense que investigaba a Hunter Biden, David Weiss, como fiscal especial.

El presidente Biden abandonó la carrera presidencial en julio, pero un indulto antes de las elecciones del martes también podría haber generado un revés político para la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris después de que ella ocupara su lugar en la lista demócrata.

En conjunto, los 12 cargos por los que Hunter Biden es declarado culpable o culpable conllevan una pena máxima de prisión de 42 años. Pero las sentencias máximas normalmente no se imponen por condenas por estos delitos. El Departamento de Justicia ha dicho, por ejemplo, que si bien los cargos fiscales conllevan una pena máxima de 17 años de prisión, las penas suelen ser inferiores.

Los tres cargos que enfrenta giran en torno a la compra de un arma.

Durante una entrevista en junio se le preguntó a Biden si descartaría un perdón para su hijo, y respondió: “Sí”.

Días después de que Hunter Biden fuera condenado por cargos federales de armas por un jurado en su ciudad natal de Wilmington, DE, el presidente Biden emitió una declaración diciendo que respetaría el resultado. Luego dijo a los periodistas que acataría la decisión del jurado.

"Estoy muy orgulloso de mi hijo Hunter", dijo Biden. “Ha superado una adicción. Es uno de los hombres más brillantes y decentes que conozco, y estoy convencido de que no voy a hacer nada. Dije que acato la decisión del jurado. Lo haré y no lo perdonaré”.

Neil Eggleston, quien se desempeñó como abogado del presidente Obama en la Casa Blanca, dijo a NBC News que recomendaría a Biden que perdonara a su hijo, aunque la actual Casa Blanca no se ha puesto en contacto con él ni lo ha consultado sobre ningún preparativo para el indulto.

“Si yo fuera su abogado en la Casa Blanca, lo alentaría a perdonar a su hijo Hunter”, dijo Eggleston. “El poder de clemencia tiene pocas limitaciones y ciertamente se extendería al indulto de Hunter Biden”.

La opinión de Eggleston de que el presidente debería perdonar a su hijo se hace eco de otros exfuncionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca previamente involucrados en indultos presidenciales que dijeron a NBC News que pensaban que Biden debería ejercer este poder antes de la administración entrante de Trump.

Mónica Alba de NBC News contribuyó a esta historia.