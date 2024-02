La NASA anuncia despidos masivos por falta de fondos

La NASA anunció este martes que reducirá la fuerza laboral de su departamento de Jet Propulsion Laboratory (JPL) en un 8%, lo que significa que aproximadamente 530 empleados y 40 contratistas serán despedidos este miércoles.

En un comunicado enviado a los empleados, y más adelante publicado en la página oficial del JPL, la NASA indicó que la falta de asignación de recursos por parte del Congreso ha puesto a la organización gubernamental en una difícil situación financiera.

La NASA es una agencia del gobierno de Estados Unidos, responsable de realizar misiones de exploración espacial. El JPL es uno de sus departamentos que tiene como sede la ciudad de Pasadena, en el sur de California.

"Si bien todavía no tenemos una asignación para el año fiscal 2024 ni la última palabra del Congreso sobre nuestra asignación presupuestaria Mars Sample Return (MSR), ahora estamos en una posición en la que debemos tomar más medidas significativas para reducir nuestro gasto", expresó la Dra. Laurie Leshin en la carta.

El memorando dice que a la mayoría de los empleados del JPL se les pidió que trabajaran desde casa el miércoles. Durante el "día de trabajo remoto obligatorio", la mayoría de los trabajadores no tendrían acceso al laboratorio JPL.

Después de una reunión virtual de actualización de la fuerza laboral el miércoles por la mañana, cada empleado será notificado por correo electrónico si se verá afectado por el despido, según el memorando. Leshin añadió que el acceso de los trabajadores despedidos a los sistemas del JPL se cerraría "muy poco después de la notificación".

"Esta es, con diferencia, la acción más difícil que he tenido que tomar desde que me convertí en directora del JPL, y sé que me uno a todos ustedes para desear que no fuera necesario", añadió Leshin.

Se esperaba que todos los empleados afectados siguieran recibiendo su salario base y beneficios durante el período de notificación de 60 días.