Polémica por banderas: el juez Alito rechaza apartarse de casos relacionados con Trump

WASHINGTON – El juez conservador de la Corte Suprema, Samuel Alito, se negó el miércoles a apartarse de dos casos pendientes relacionados con el expresidente Donald Trump y el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio luego de informes noticiosos recientes sobre banderas polémicas ondeadas en sus propiedades privadas.

En cartas a los miembros del Congreso pidiendo su recusación, Alito dijo que los dos incidentes que involucran banderas en su casa en Virginia y una propiedad de vacaciones en Nueva Jersey, reportados por primera vez por The New York Times "no cumplen con las condiciones para la recusación" establecidas en el código de ética recientemente adoptado por la Corte Suprema.

Alito dijo que en ambos casos "una persona razonable que no esté motivada por consideraciones políticas o ideológicas o un deseo de afectar el resultado de los casos de la Corte Suprema" concluiría que no se requiere recusación.

Una carta fue enviada a los senadores y la otra a los miembros de la Cámara de Representantes.

Agregó que no tuvo participación en la decisión de enarbolar ninguna de las banderas, diciendo que fueron planteadas por su esposa, Martha-Ann Alito.

En el primer incidente, los vecinos dijeron que se izó una bandera estadounidense invertida a principios de 2021, justo después del 6 de enero y de la toma de posesión del presidente Joe Biden.

En el otro incidente, al año siguiente ondeó en la casa de vacaciones una bandera vinculada a los cristianos conservadores con el lema "Apelación al cielo".

Ambas banderas han sido abrazadas por algunos partidarios de Trump involucrados en el ataque del 6 de enero.

Actualmente, la Corte Suprema está sopesando dos casos que afectan al 6 de enero: el reclamo de inmunidad presidencial de Trump en su caso de interferencia electoral y una apelación presentada por un hombre procesado por su papel ese mismo día.

Las sentencias deberán emitirse a finales de junio.

Según las reglas de ética de la Corte Suprema, los jueces individuales tienen la última palabra sobre si deben apartarse de los casos.

