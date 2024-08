Juez rechaza demanda de Trump para retirarse de caso penal en Nueva York

NUEVA YORK -- Donald Trump ha perdido su último intento de nombrar un nuevo juez en su caso penal de Nueva York por sobornos a cambio de dinero, mientras se encamina hacia un fallo clave y una posible sentencia el próximo mes.

En una decisión publicada el miércoles, el juez Juan M. Merchan se negó a hacerse a un lado y dijo que la demanda de Trump era una repetición “plagada de inexactitudes y afirmaciones sin fundamento” sobre su capacidad para permanecer imparcial.

Es la tercera vez que Merchan rechaza una solicitud de este tipo de los abogados del expresidente y actual candidato republicano. Sostienen que el juez tiene un conflicto de intereses porque su hija trabaja como consultora política para demócratas destacados, incluida Kamala Harris cuando buscó la nominación presidencial de los demócratas en 2020. Harris es ahora la candidata del partido contra Trump.

La hija de la jueza, Loren Merchan, se reunió con Harris ocasionalmente en 2019, pero nunca “desarrolló una relación individual” con ella, dijo el fundador de la firma consultora Mike Nellis al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el representante Jim Jordan, republicano por Ohio, en una carta el martes. La firma, Authentic Campaigns Inc., no ha trabajado para la campaña de Harris, la candidatura a la reelección del presidente Joe Biden, que ya terminó, ni para el Comité Nacional Demócrata en el ciclo electoral de 2024, dijo Nellis.

Un panel de ética de un tribunal estatal dijo el año pasado que Merchan podría continuar como juez en el caso de Trump. El panel escribió que las actividades políticas independientes de un familiar no son “una base razonable para cuestionar la imparcialidad del juez”.

Merchan, juez de un tribunal estatal en Manhattan, reconoció el año pasado que hizo varias pequeñas donaciones a causas demócratas durante la campaña de 2020, incluidos 15 dólares a Biden. Pero Merchan ha dicho repetidamente que está seguro de que puede manejar el caso de Trump de manera justa e imparcial. En su fallo, Merchan escribió que seguirá basando sus decisiones “en la evidencia y la ley, sin temor ni favoritismo, dejando de lado la influencia indebida”.

“Con estos principios fundamentales en mente, este Tribunal ahora reitera por tercera vez lo que ya debería estar claro: las insinuaciones y las caracterizaciones erróneas no crean un conflicto”, escribió Merchan en su decisión de tres páginas. “Por lo tanto, la recusación no es necesaria, y mucho menos requerida”.

Pero ahora que Harris es la oponente de Trump, el abogado de Trump, Todd Blanche, argumentó en una carta al juez el mes pasado que las preocupaciones de la defensa se han vuelto “aún más concretas”.

Los fiscales calificaron las acusaciones de “intento vejatorio y frívolo de volver a litigar” el asunto.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, citando la donación de Merchan a Biden y el trabajo de consultoría de Loren Merchan, lo criticó como un “juez altamente conflictivo” que “debería haberse recusado de este caso hace mucho tiempo”.

Merchan “ha demostrado tener prejuicios contra el presidente Trump y estar en deuda no solo con los intereses partidistas demócratas, sino también con los evidentes intereses financieros de un familiar directo”, dijo Cheung.

Trump criticó a Merhan en su plataforma Truth Social por seguir manteniéndolo bajo una orden de silencio parcial, un tema que no fue parte de la decisión de recusación. A principios de este mes, un tribunal de apelaciones estatal confirmó la orden de silencio, que prohíbe a Trump hacer comentarios públicos sobre el equipo de la fiscalía, el personal del tribunal o sus familias, incluida la hija de Merchan.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que procesó el caso, se negó a hacer comentarios.

En mayo, Trump fue declarado culpable de falsificar los registros de su empresa para ocultar un acuerdo de 2016 para pagar a la actriz de películas para dultos Stormy Daniels para que no revelara su supuesto encuentro sexual con él en 2006. Los fiscales presentaron el pago como parte de un esfuerzo impulsado por Trump para evitar que los votantes escucharan historias escabrosas sobre él durante su primera campaña.

Trump dice que todas las historias eran falsas, los registros comerciales no y que el caso fue una maniobra política destinada a dañar su campaña actual. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, es demócrata.

Trump ha prometido apelar, pero eso no puede suceder hasta que sea sentenciado.

Mientras tanto, sus abogados han tomado otras medidas para tratar de descarrilar el caso. Además de la solicitud de recusación, le han pedido a Merchan que revoque el veredicto y desestime el caso debido al fallo de inmunidad presidencial de la Corte Suprema de Estados Unidos de julio.

Esa decisión frena los procesamientos de expresidentes por actos oficiales y restringe a los fiscales a señalar los actos oficiales como evidencia de que las acciones no oficiales de un presidente fueron ilegales. Los abogados de Trump argumentan que, a la luz del fallo, los jurados en el caso de dinero para el silencio no deberían haber escuchado pruebas como las de ex empleados de la Casa Blanca que describen cómo reaccionó el entonces presidente a la cobertura informativa del acuerdo con Daniels.

Merchan ha dicho que decidirá sobre la solicitud de inmunidad el 16 de septiembre y fijará el 18 de septiembre para "la imposición de la sentencia u otros procedimientos según corresponda".

Jordan, el presidente del comité de la Cámara, envió una carta a Loren Merchan el 1 de agosto exigiéndole que entregue cualquier documento relacionado con las campañas de Harris y Biden, cualquier discusión que ella o su firma puedan haber tenido sobre el procesamiento de Trump por dinero para el silencio y cualquier conversión.