“No tengo piernas pero tampoco límites”: la inspiradora historia de Kanya Sesser

Nacida en la ciudad de Bangkok, Tailandia con corazón estadounidense, Kanya Sesser disfruta en la actualidad disfruta de su presente en el Valle del Río Grande.

Kanya nació sin piernas y a raíz de un milagro su corazón sigue latiendo.

“A meses de nacida me encontraron amarrada en una sábana rosada, con mosquitos y tierra alrededor, estuve así unas cuantas horas, llorando, hasta que una pareja me recogió, me agarró, y me comentan que sintieron algo extraño,” contó Sesser.

A sus 27 años su regalo más grande es la vida, pero la razón de su condición aún sigue siendo incierta.

“¿Quién sabe? Es posible que mi madre biológica consumía muchas drogas o buscaba hacerse un aborto, o simplemente nací así, pasó un milagro y pues sigo con vida,” comentó Kanya.

Y para Kanya, los ángeles existen. “Mis padres adoptivos, Jane y Dave Sesser, tiene un total de tres hijos, siendo yo la menor y la única adoptada. Ellos viajaron desde Estados Unidos hasta Tailandia sólo para recogerme, siempre me han motivado, y nunca han dicho que no puedo hacer las cosas por mi condición,”dijo.

Aferrada a su nueva vida la ahora residente de Edinburg, Texas encontró una pasión, más bien un estilo de vida: patinar y surfear.

Y no está demás destacar que la actuación también es su fuerte.

“Participé como zombie en el show "The Walking Dead", hice de todo un poco, saltar hacia los carros en movimiento esto con cinturones especiales, actos acrobáticos, y mucho más. Hombres y mujeres con cualquier tipo de estilo de vida, discapacidad, tienen mucho poder, en especial para crear,” afirmó Kanya.

El sueño que nunca se intenta es el que nunca se cumple, algo que Kanya lo tiene claro.

“Me encanta conectar con personas como yo. Todos podemos causar un impacto positivo, hacer un cambio, demostrar que somos imparables, todo es posible en la vida, yo siempre digo, no tengo piernas pero tampoco límites,” expresó.