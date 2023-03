Larry Hogan, exgobernador de Maryland, revela no tener la intención de retar a Trump en la carrera republicana de 2024

Larry Hogan, el exgobernador republicano de Maryland que se posicionó como uno de los críticos más feroces de Donald Trump en su partido, dijo el domingo que no desafiará al expresidente por la nominación republicana a la Casa Blanca en 2024.

“Nunca me postularía para presidente para vender libros o posicionarme para un cargo en el gabinete”, escribió Hogan, de 66 años, en The New York Times. “He dicho durante mucho tiempo que me importa más asegurar un futuro para el Partido Republicano que asegurar mi propio futuro en el Partido Republicano. Y es por eso que no buscaré la nominación republicana para presidente”.

La medida es un reconocimiento de que, si bien muchos en el Partido Republicano están considerando formas de dejar atrás la era Trump, hay poco apetito entre los votantes de las primarias por una crítica tan abierta del expresidente. Otros adversarios prominentes de Trump, incluidos los ex representantes Liz Cheney de Wyoming y Adam Kinzinger de Illinois, no parecen estar haciendo movimientos hacia una campaña en este momento.

HOGAN: "NO BUSCARÉ LA NOMINACIÓN REPUBLICANA PARA PRESIDENTE"

Por ahora, eso deja a Trump como la figura principal en el campo inicial de candidatos republicanos.

Hasta el momento, se enfrenta a solo tres rivales formales: su exembajadora ante la ONU Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy y el empresario de Michigan Perry Johnson.

Otros, incluido el exvicepresidente Mike Pence, el exsecretario de Estado Mike Pompeo y el senador de Carolina del Sur Tim Scott, pueden unirse en los próximos meses. Un posible candidato, el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo el domingo en el programa “State of the Union” de CNN que “marzo es un mes de mensajes” y que los republicanos “necesitan tener todas las alternativas” a Trump. "No necesitamos ser guiados por la arrogancia y la venganza en el futuro".

Algunos rivales de Trump, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, podrían esperar hasta fines del verano para anunciar oficialmente sus campañas.

En una entrevista con “Face The Nation” de CBS, Hogan insistió en que la perspectiva de competir contra Trump no influyó en su decisión.

“Es muy duro”, dijo Hogan. “Pero, ya sabes, vencí el cáncer que amenaza la vida. Entonces, que Trump me insultara en Twitter realmente no me asustó”.

“Se trata principalmente del país y del partido”, agregó Hogan. “Fue una decisión personal. Era como, no necesitaba ese trabajo. No necesitaba postularme para otra oficina. Realmente lo estaba considerando porque pensé que era un servicio público y tal vez pueda marcar la diferencia”.

Hogan concluyó su segundo mandato como gobernador en enero, sirviendo durante ocho años en un estado donde los demócratas superan en número a los republicanos por un margen de 2 a 1. Fue el segundo gobernador republicano de Maryland en ser reelegido.

Algunos republicanos esperaban que Hogan, que emergía como la nueva mejor esperanza de un pequeño grupo de "Republicanos de Nunca Trump", desafiaría a Trump en 2020. Pero un año después de la reelección de Hogan en 2018, dijo que si bien apreciaba "todo el aliento ” que había recibido para postularse para presidente, no lo haría. Hogan le dijo a The Associated Press que no tenía interés en una "misión kamikaze".

En las últimas dos elecciones presidenciales, Hogan dijo que no votó por Trump, el candidato del partido. Hogan dijo que escribió a nombre de su padre, el exrepresentante estadounidense Larry Hogan Sr., en 2016 y del difunto presidente Ronald Reagan en 2020.

Hogan ganó su primer mandato como gobernador en 2014 de manera sorpresiva, utilizando financiamiento público de campaña contra un candidato mejor financiado. Huyendo de las preocupaciones fiscales como un hombre de negocios republicano moderado, Hogan aprovechó la frustración de una variedad de aumentos de impuestos y tarifas durante los ocho años anteriores para derrotar al entonces teniente. Gobernador Anthony Brown.

Hogan nunca antes había ocupado un cargo electo y en su primer año como gobernador, se concentró en asuntos de bolsillo. Bajó los peajes, una medida que podía tomar sin la aprobación de la Asamblea General, controlada durante mucho tiempo por los demócratas. Pero también se le presentaron desafíos, incluidos los disturbios en Baltimore luego de la muerte de Freddie Gray bajo custodia policial en 2015. Hogan envió a la Guardia Nacional para evitar más disturbios.

En junio de ese año, le diagnosticaron linfoma no Hodgkin en etapa 3, pero continuó trabajando mientras recibía tratamiento. Ha estado en remisión desde noviembre de 2015.

En 2018, se convirtió en el segundo gobernador republicano en la historia del estado en ganar la reelección, derrotando al expresidente de la NAACP, Ben Jealous.

Hogan ha sido sincero durante mucho tiempo sobre su disgusto por Trump como presidente.

En 2020, como presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores, Hogan criticó a Trump por retrasar una estrategia nacional de pruebas de coronavirus y dijo que el presidente estaba minimizando la amenaza del virus a pesar de las graves advertencias de los principales expertos nacionales.

“No me esforcé en criticar al presidente”, dijo Hogan. “Pero a diferencia de muchos republicanos, no soy el tipo que se va a sentar y callar y no levantarse y decir algo si creo que algo anda mal”.

Al describir el motín en el Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021 como “uno de los días más oscuros en la historia de Estados Unidos”, Hogan dijo que Trump debería haber renunciado o haber sido destituido de su cargo.