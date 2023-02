“Ganamos”: dan asilo político a piloto que escapó de Cuba y llegó a aeropuerto de EEUU

MIAMI.- El piloto cubano Rubén Martínez Machado estuvo en corte el jueves y un juez le concedió el asilo político.

"Ganamos!!! Le dieron el asilo a mi cliente y no hubo reservación de apelación por lo tanto el piloto se queda aquí", dijo su abogado Eduardo Soto.

No saldrá en libertad este jueves, porque ya no hay actividad en el centro de detención en el que fue procesado por lo tanto no le concederán su salida, pero sucederá mañana en la mañana, según los pronósticos.

Esta vez un juez de inmigración aceptó su pedido de asilo político bajo la figura de miedo creíble.

Martínez llegó al sur de la Florida en una vioneta rusa de fumigación que usaba para trabajar el 21 de octubre de 2022. El piloto tenía un futuro incierto desde que escapó de la isla y permanecía en un centro de detención para migrantes.

Su abogado Eduardo Soto, había apelado una decisión judicial anterior, luego de que un juez le negara la fianza.

Soto dijo entonces que la fiscalía había solicitado que permaneciera detenido debido al robo del avión en el que llegó Martínez Machado, lo que debe ser tratado como un crimen.

El abogado explicó que Martínez dijo que su intención en ningún momento fue robar el avión, sino utilizarlo como un medio para escapar del régimen cubano.

El piloto cubano de 29 años llegó a Estados Unidos en una avioneta rusa perteneciente al régimen cubano y desde entonces esperaba una liberación bajo supervisión.

La audaz travesía de Martínez Machado comenzó el 21 de octubre de 2022 cuando despegó de Sancti Spiritus y aterrizó con un viejo avión ruso en el pequeño aeropuerto de Dade-Collier.

La audiencia comenzó a la 1 de la tarde y duró 4 horas. El abogado soto nos dijo que a medida que pasaban las horas él notaba que el caso le iba a ser favorable y le agradeció a la fiscal por la actitud que tuvo hoy de no presentar ninguna objeción. En un año y un día Martínez machado tendrá su residencia permanente.