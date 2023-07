“Esta jornada ha sido muy larga”: hispana se hace ciudadana tras 30 años en EEUU

Después de 30 largos años, una mujer de Florida y líder de los derechos de inmigrantes, logró su sueño americano de convertirse en ciudadana de Estados Unidos.

El Día de la Independencia era muy especial para Gaby Pacheco y lleno de celebración ya que hace dos semanas se convirtió en ciudadana.

Pacheco, quien celebró con un fiesta en la que invitó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, dice que logró cumplir este sueño con mucha determinación y por el apoyo de sus seres queridos.

“Puse la mano arriba con el corazón abierto. Recibiendo esta nación que para mi ha sido siempre mi nación pero ahora ya está en papel”, relata Pacheco, quien a los 8 años emigró a EEUU con su familia desde Ecuador.

En el 2013, Pacheco se convirtió en la primera latina indocumentada que testificó ante el Congreso de EEUU. Como su familia llegó con visas de turista, no pudo obtener su estatus legal por muchos años.

"Esta jornada ha sido muy larga. En un momento estuve en deportación, mi familia estuvo en deportación, pero fue mi comunidad la que me ayudó, me abrazó y me abrazó y dijo te vamos a apoyar”, recuerda.

Pacheco obtuvo reconocimiento nacional por abogar por el Dream Act y lideró los esfuerzos del Programa de Acción Diferida, también conocido como DACA.

"Hice una caminata desde Miami hasta Washington DC abogando por nuestros derechos y siempre he estado allí con un poquito de miedo, pero con la convicción de lo que es esta nación, de lo que es la oportunidad del sueño americano”, comenta la activista.

Mientras Pacheco celebra su ciudadanía, remarca que su lucha por los derechos de los inmigrantes indocumentados no ha terminado. Ahora está preocupada por la nueva ley de inmigración de Florida, que entró en vigor este primero de julio.

“Sinceramente estoy muy preocupada porque nuestra comunidad está siendo muy afectada, tiene mucho miedo. Pero lo que yo le quiero decir a ellos es que hay que estar informados”, aconseja Pacheco.

Ante la pregunta de si planeaba postularse para un cargo público en el futuro, dijo que aún no sabía. Por ahora, simplemente está disfrutando el momento y dice que se siente imparable.