Llegan a 183 las víctimas mortales del huracán Helene en EEUU: hay cientos desaparecidos

La caída de árboles y las inundaciones violentas del huracán Helene mataron al menos a 183 personas, cuando azotó Florida a fines de la semana pasada y luego azotó el sudeste como una de las tormentas más letales en la historia de los Estados Unidos.

Las personas murieron en seis estados: Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

Entre ellos había dos hermanos pequeños que murieron cuando el árbol de roble de la familia cayó contra su dormitorio, un hombre y su bisnieto, quienes murieron de manera similar a los niños, y un ayudante del sheriff que se ahogó después de que se rompiera una presa.

Hermanos de Georgia mueren por la caída de un árbol

Harmony Taylor, de siete años, y su hermano de cuatro, Derrick, eran inseparables, dijeron sus padres Herbert y Crystal Taylor a The Atlanta Journal-Constitution. Jugaban juntos, cantaban juntos la balada de R&B de Muni Long, "Made for Me", y dormían juntos, siempre con el brazo de ella alrededor de él.

Murieron juntos la madrugada del viernes, cuando el viento y la lluvia de Helene derribaron el árbol de roble gigante de la familia y se estrelló contra su dormitorio en Sandersville, una ciudad de 6,000 habitantes en el centro de Georgia.

Harmony, apodada "Tootbug" por su abuelo, amaba bailar y usar vestidos y tutús. Su padre la llevaba a dar paseos en su camioneta, a veces a McDonald's para comer McNuggets de pollo y té dulce. Ella bajaba la ventanilla y ponía el brazo contra el viento. Le rogaba a su tío que le diera chicles de menta Orbit.

A Derrick le encantaban los coches Hot Wheel y ver "PeppaPig", "Blippi" y "Bluey". Iba a clases de gimnasia, donde saltaba en el trampolín. Normalmente solo comía galletas graham y, ocasionalmente, uvas o puré de manzana.

Los enterrarán juntos el domingo en un ataúd, con un paquete de galletas graham y chicles Orbit. Harmony rodeará con el brazo a su hermano pequeño.

Familia arrastrada por las corrientes en Carolina del Norte

Michael y Nora Drye y su nieto de siete años, MicahDrye, murieron después de que su casa en Asheville, Carolina del Norte, se derrumbara y fueran arrastrados por las corrientes.

Megan Drye, la hija de la pareja y madre del niño, dijo que la familia quedó atrapada en el techo durante horas mientras el huracán Helene azotaba la región. Ella también fue arrastrada por las corrientes y sobrevivió.

Ella le dijo el martes que pensó que la familia estaba a salvo después de llegar a su techo, pero que después de horas de espera para ser rescatados, la casa se rompió y se derrumbó.

"Mi dolor es insondable", dijo llorando, y agregó que su fe en Dios y las oraciones que su familia ha estado recibiendo la están sosteniendo.

Drye dijo que llevaba una camiseta de Deadpool en honor a su hijo, que había planeado disfrazarse de superhéroe para Halloween.

Una pareja fue arrastrada mientras conducía en Tennessee

Mike y Jean Obrist intentaron conducir hacia un lugar seguro la noche del 27 de septiembre cuando fueron golpeados por una pared de agua turbulenta que los aplastó, dijo su vecino Gene Poland.

La hija de la pareja, Maureen, pudo salir por la ventana cuando el agua entró rápidamente y sobrevivió, pero los Obrist no pudieron hacerlo, dijo Poland, quien ayudó a salvar a personas de la crecida del río Nolichucky en la zona rural del este de Tennessee.

MaureenObrist dijo que ella y sus padres habían recibido una llamada para evacuar, pero al principio se resistieron. Razonaron que habían vivido allí durante 40 años y que el agua generalmente llega hasta el último escalón y luego retrocede, por lo que debería estar bien, dijo, recordando su historia.

Pero cuando el agua comenzó a subir rápido y alto, realmente los asustó, dijo.

Los equipos de rescate seguían buscando el coche a la mañana siguiente, dijo Poland. El agua estaba a unos 10 pies (3 metros) por encima de los coches, por lo que pasó un tiempo antes de que lo localizaran.

Un bisabuelo y su bisnieto mueren en una casa de Georgia

Además de los socorristas, Helene también se llevó la vida de miembros de la misma familia, como en el caso de Stephen Donehoo, de 72 años, e IzaacDonehoo, su bisnieto de 10 años. Fueron declarados muertos después de que un árbol cayera sobre una casa en Augusta, según el forense del condado de Richmond, Mark Bowen.

"Nuestra familia perdió dos almas maravillosas por la tormenta", publicó en Facebook Michelle Donehoo, hija de Stephen y abuela de Izaac. Publicó un enlace a un GoFundMe para ayudar con los gastos del funeral.

Sam Carlton dijo a través de Facebook que perdió a su "sobrino pequeño" y a "Pops". Dijo que Izaac habría cumplido 11 años en noviembre y que creció con su hijo.

“Aaron creció con su primo Izaac... y aquellos que conocieron a Steve sabían lo increíble que era su alma”, dijo Carlton.