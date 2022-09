Se disparan compras en tiendas de segunda mano; todo lo que debes saber para ahorrar más

Ya sea para ahorrar o preservar la vida útil de algunas piezas de ropa, cada vez son más los que prefieren comprar en las tiendas de segunda mano (o "thrift shops" en inglés).

Según el informe de la firma Global Data 2022, el consumo de productos que se venden en estos comercios ha aumentado 11 veces más en comparación a las tiendas tradicionales. Precisamente, Esperanza García es una de las consumidoras que se beneficia de este negocio.

"Yo me tiro como unos $600 u $800 para la familia. Me tiraría $1,200 cuando acá me ahorro bastante y con $40 o $50 me llevo bastantes artículos", afirmó García.

Incluso, hay formas innovadoras para comprar en tiendas de segunda mano. Jóvenes de la generación Z, también han optado por esta forma de consumo en tiendas en línea y apps como Poshmark, Thredup, Flyp, Ebay o simplemente por Facebook Market donde también se puede poner a la venta prendas de vestir.

De hecho, si ya tienes una tienda ubicada, hay más maneras para ahorrar.

"El color designado de la semana sería 60% de descuento si es miembro o 50% si no es un miembro y ese es el beneficio de ser miembro, que tienen mas descuentos", explicó una empleada de Goodwill.

"El mejor día de venir sería el domingo cuando el color cambia y esos días tenemos mas artículos en la tienda y en la mañana también", detalló.

Comprar ropa de segunda mano también le da una mano al planeta. Según la organización ambientalista Greenpeace, se estima que 73% de la ropa que se fabrica cada año es incinerada o termina en la basura. La entidad también reveló que se gastan casi 3,000 litros de agua en hacer solo una camisa.

Para conocer más, sintoniza la serie especial de Telemundo 44: Tesoros de Segunda Mano.