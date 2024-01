Hunter Biden se enfrenta a nuevos cargos federales por evasión de impuestos en Los Ángeles

Está previsto que Hunter Biden sea procesado el jueves en Los Ángeles por cargos de impuestos federales.

El hijo del presidente Joe Biden enfrenta nueve cargos relacionados con impuestos que se presentaron el mes pasado. La lectura de cargos está programada para las primeras horas de la tarde del jueves en un tribunal federal en el centro de Los Ángeles, donde se espera que se declare no culpable.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Biden, de 53 años y quien reside en Malibú, fue acusado de tres delitos graves y seis delitos menores en la acusación de 56 páginas, entre estos no pago impuestos, no presentar la declaración, evadir el pago de impuestos y presentar un formulario fraudulento.

Podría enfrentarse a hasta 17 años de prisión, si es declarado culpable de todos los cargos.

Robert Hunter Biden fue acusado de nueve cargos relacionados con impuestos, incluidos tres delitos graves, según documentos judiciales.

Se espera que Biden presente un alegato de los cargos durante el procedimiento del jueves.

"Según la acusación, Hunter Biden participó en un plan de cuatro años en el que decidió no pagar al menos 1,4 millones de dólares en impuestos federales autoliquidados que adeudaba para los años fiscales 2016 a 2019 y evadir la evaluación de impuestos para el año fiscal. 2018 cuando presentó declaraciones falsas", dijo el fiscal especial y la oficina del fiscal federal David Weiss en un comunicado de prensa cuando se presentaron los cargos.

Hunter Biden finalmente presentó impuestos en 2020 y los impuestos atrasados los pagó un “tercero” el año siguiente, dijeron los fiscales.

Weiss fue nombrado fiscal especial por el fiscal general Merrick Garland, una medida que le otorga mayores facultades para supervisar la investigación federal sobre Biden. La investigación sobre los negocios de Hunter Biden hasta el momento no ha descubierto pruebas que impliquen directamente al presidente en irregularidades relacionadas con las actividades de su hijo.

El abogado de Biden, Abbe Lowell, ha dicho que el procesamiento supervisado por Weiss, un fiscal federal designado por el ex presidente Trump, tiene motivaciones políticas.

La acusación por cargos relacionados con impuestos alega que Biden "gastó este dinero en drogas, acompañantes y novias, hoteles de lujo y propiedades de alquiler, autos exóticos, ropa y otros artículos de naturaleza personal, en resumen, todo menos sus impuestos".

La acusación, que no parece mencionar al presidente Biden, afirma que Biden engañó a los contadores para que presentaran declaraciones de impuestos que tenían elementos marcados como gastos comerciales cuando supuestamente no estaba haciendo negocios en ese momento.

Anteriormente se esperaba que Biden se declarara culpable de delitos fiscales menores como parte de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales, pero ese acuerdo se abandonó en julio después de que un juez planteó dudas. A cambio de declararse culpable de dos delitos menores de evasión fiscal, Biden habría recibido dos años de libertad condicional en lugar de prisión.

¿Cuál es la condena a la que se enfrenta el hijo del presidente Biden, de ser hallado culpable? Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

La lectura de cargos del jueves se produce un día después de la aparición sorpresa de Biden en el Capitolio, donde los republicanos estaban dando el primer paso para acusarlo de desacato al Congreso por desafiar una citación. Biden se sentó con su equipo legal, incluido Lowell, entre la audiencia de la reunión del Comité nocturno.

Un miembro del panel, la representante republicana Nancy Mace de Carolina del Sur, exigió que se arrestara a Biden. La representante Marjorie Taylor Greene de Georgia llamó cobarde a Biden cuando se fue.

Ese comité y el comité judicial están listos para votar resoluciones de desacato. Los miembros recomendaron que se le declarara en desacato por no cumplir con una citación para rendir una declaración a puerta cerrada como parte de la investigación de juicio político del panel contra el presidente Biden.

Hunter Biden ha dicho que está dispuesto a testificar públicamente, pero no a puerta cerrada.

Biden también fue acusado formalmente de cargos federales por posesión de armas en septiembre en Delaware. Se declaró no culpable en ese caso.

También el jueves están programados los alegatos finales en el juicio civil por fraude empresarial del expresidente Trump, dos de sus hijos y su empresa, la Organización Trump.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.