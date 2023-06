Vestido como preso: qué se sabe del manifestante detenido tras saltar frente a caravana de Trump

Un manifestante vestido como prisionero que saltó frente a la caravana de Donald Trump cuando salía del tribunal federal de Miami fue arrestado y ahora enfrenta múltiples cargos.

De acuerdo con el reporte de arresto, Domenic Santana, de 61 años, interrumpió el tráfico cuando la caravana del expresidente salía de la corte donde se declaró no culpable de los 37 cargos de delitos graves federales en el caso penal histórico por presuntamente llevarse documentos clasificados secretos de la Casa Blanca.

En imágenes tomadas por varios medios, se pudo ver cuando el hombre era apartado por la policía y aprehendido inmediatamente.

Los cargos que ahora deberá enfrentar son conducta desordenada y quebrantamiento de la paz, resistirse a la autoridad sin violencIa y obstrucción del tráfico, señala el informe de arresto.

La fianza por los delitos que se le imputan se ubica en $2,000, señala el reporte.

De acuerdo con los oficiales, Santana, que estaba disfrazado con traje de rayas blancas y negras simulando al uniforme de un preso, cerró el paso a la caravana e hizo que una de las camionetas se desviara para evitar chocar con él.

"Las acciones del acusado de interrumpir la caravana pusieron en peligro la vida del expresidente", dice el reporte de arresto.

Domenic Santana, manifestante detenido

Santana fue visto varias veces con su cartel de "enciérrenlo", manifestando en las afueras de la corte e intercambiando palabras con algunos seguidores de Trump.

Dominic Santana llegó a Estados Unidos desde Cuba y se jubiló en Miami después de décadas operando un restaurante en el área de Nueva York, reseñó NBC 6, canal hermano de Telemundo 51.

El hombre de 61 años se considera un político independiente y dice que su madre y su hija votaron por Trump. "Francamente, debería haber estado encerrado hace mucho tiempo", dijo sobre el expresidente.

Cerca de las 11:00 a.m. del miércoles, Santana salió de la cárcel TGK a la que había sido trasladado luegio de su arresto.

"No fue fácil, no fue fácil, el día entero me estuvieron escupiendo, dándome con las banderas de Trump, llamándome comunista (...) de todo y yo ahí, defendiendo el derecho que tengo, gracias Dios que estoy en América.", diio al salir de prisión.