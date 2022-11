“Vagones del terror”: denuncian inseguridad en el metro de una enorme ciudad de EEUU

LOS ÁNGELES, California - El sistema del metro de Los Ángeles tiene un presupuesto de $8 mil millones para el 2023.

Pero, a pesar de tanto dinero, muchos pasajeros sienten que sus viajes a bordo de ese transporte público en ocasiones están truncados por la inseguridad.

“En el último año la situación del metro ha empeorado en el aspecto de seguridad”, dijo una usuaria que no quiso dar su nombre.

Según estadísticas, desde septiembre del 2020 a agosto del 2022, los delitos en el sistema del Metro se han disparado en 33%.

“Hay gente masturbándose, gente haciéndose del baño, gente usando drogas, he visto gente fumando”, expresó la usuaria no identificada. “Se mete usted en el tren y es el vagón del terror, no sabe lo que le va a pasar”, agregó.

Ante estas denuncias, un equipo de Telemundo 52 recorrió un tramo de la Línea Roja del metro de Los Ángeles con supervisores de ese servicio.

Dependiendo de la jurisdicción, el anillo de seguridad en el sistema del Metro está conformado por guardias, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD) y del Departamento de Policía de Long Beach.

Aunque los voceros no especificaron cuántos agentes en total hay desplegados ni a qué horas del día están presentes, dieron a conocer un nuevo plan de seguridad, que comenzó a desplegarse en febrero.

“Este plan incluye cosas tecnológicas, o sea cámaras y luces y también un app que nosotros podemos utilizar y los clientes pueden utilizar para reportar cualquier cosa que ellos vean”, dijo Jennifer Vides, Jefa de Experiencia del Usuario de Metro. “Pero también incluye más personal”, indicó.

De acuerdo con cifras suministradas por Metro, desde febrero a julio de 2022 hubo un descenso de crímenes de 5.7%. Sin embargo, el uso de narcóticos y las armas se disparó en 133% y en ese mismo periodo hubo ocho agresiones sexuales.

Otra de las quejas de usuarios es la creciente población de personas sin hogar, prácticamente acampando en los vagones.

“Hay gente dormida, en los vagones hay excrementos humanos”, contó la usuaria no identificada.

Según voceros de Metro, la nueva estrategia incluirá 300 embajadores para garantizar el bienestar de los viajeros y lidiar con estas denuncias.

“Vamos a añadir personas que hacen intervención para la gente que tiene crisis”, dijo Vides. “Y los embajadores estarán ahí para el servicio y para que la gente pueda ver que hay alguien allí que los puede ayudar”, agregó.

Metro coopera con 10 agencias para asistir a los desamparados. En los últimos dos años han dado 20,000 diferentes servicios a usuarios sin hogar y han detectado a unos 4,800 indigentes a través del sistema del metro.

Aseguran que es un problema que se ha exacerbado por la pandemia. Vagones más solos parecieran ser el territorio ideal para quienes no tienen hogar.

“La clase baja trabajadora, la clase media baja somos los que pagamos el plato de la inseguridad aquí”, dijo la usuaria no identificada.

La mayoría de las personas que utilizan el metro son de bajos recursos y lo usan por necesidad ya que, en muchos de los casos, es el único modo de transporte que tienen.

Los usuarios esperan que, con las nuevas promesas del metro, que califican como “los vagones del terror”, cambie el rumbo a uno más digno y seguro para todos

“De seguridad, honestamente le doy, del 1 al 10, un cero, porque necesitamos gente en los vagones”, dijo la usuaria sin identificar.