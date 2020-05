Mike Pence “toma un poco de distancia” tras haber estado expuesto al COVID-19

El vicepresidente Mike Pence se aisló este fin de semana después de que su secretaria de prensa, Katie Miller, diera positivo al coronavirus esta semana, confirmó NBC News.

Pence ha dado negativo al COVID-19, pero seguirá las recomendaciones médicas de aislarse después de que Miller resultara contagiada de la enfermedad.

El vicepresidente "no tendrá restricciones" y podría aislarse por "uno o dos días", lo que no afectaría su agenda para la próxima semana, dijo una fuente a NBC News, tras aclarar que Pence no estará bajo cuarentena preventiva.

Otros tres miembros del equipo de respuesta de la Casa Blanca al coronavirus, entre ellos el doctor Anthony Fauci, se pusieron en cuarentena porque estuvieron en contacto con una persona a la que le detectaron COVID-19.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y uno de los miembros prominentes de ese equipo especial, ha adquirido notoriedad nacional por sus explicaciones sencillas y directas al público sobre el coronavirus y sobre la enfermedad resultante, el COVID-19.

También adoptaron la misma medida el doctor Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), y Stephen Hahn, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés).

Trump se ha mostrado ansioso por relajar el distanciamiento social y retomar la actividad en EEUU.

El instituto que dirige Fauci dijo que el funcionario dio negativo al contagio y continuará siendo examinado con regularidad.

Señaló que la situación de Fauci es considerada de “relativamente bajo riesgo” debido a su grado de exposición, y que él “adoptará las medidas apropiadas de precaución” para reducir el riesgo de contactos personales mientras cumple con sus obligaciones. Aunque Fauci permanecerá en casa y trabajará a distancia se presentará a la Casa Blanca si se lo solicitan y se adoptarán las medidas necesarias, sergún el instituto.