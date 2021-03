Muere la viuda del policía asesinado minutos después del crimen de John F. Kennedy

DALLAS, Texas - Marie Tippit, la viuda del oficial de policía de Dallas asesinado por Lee Harvey Oswald unos 45 minutos después del asesinato del presidente John F. Kennedy, falleció a los 92 años.

Tippit murió el martes en un hospital en la ciudad de Sulphur Springs, en el este de Texas, luego de ser diagnosticada con neumonía luego de una prueba positiva para COVID-19, dijo su hijo, Curtis Tippit, de 62 años. Dijo que su madre también sufría de insuficiencia cardíaca congestiva.

Stephen Fagin, curador del Sixth Floor Museum en Dealey Plaza, que cuenta la historia del asesinato de Kennedy en el centro de Dallas el 22 de noviembre de 1963, dijo que Tippit fue “uno de nuestros últimos vínculos directos con el dolor personal y la tragedia del asesinato. "

"Ella era un recordatorio silencioso de que el asesinato, el dolor de ese recuerdo, todavía se puede sentir hasta el día de hoy", dijo Fagin.

Aproximadamente a la 1:15 p.m. Ese día, el oficial J.D. Tippit, estaba de patrulla en un vecindario al suroeste del centro de la ciudad cuando vio a un hombre caminando por la calle que cumplía con la descripción del sospechoso del tiroteo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Momentos después, Tippit salió de su patrulla y Oswald abrió fuego, matando a Tippit. Oswald, quien fue arrestado poco tiempo después en el Texas Theatre, fue asesinado dos días después por el dueño del club nocturno Jack Ruby durante un traslado policial.

Marie Tippit dijo a The Associated Press en 2013 que era "simplemente extraordinario que siguiera adelante" después de la muerte de su esposo.

"Sin la ayuda de Dios, no lo habría hecho porque simplemente no podía imaginar cómo íbamos a vivir sin él", dijo Tippit, quien tenía 35 años cuando su esposo fue asesinado. "Simplemente no podía darme cuenta de eso".

"Tenía tres hijos que necesitaban a su papá, pero él ya no estaba allí".

El día que lo mataron, J.D. Tippit rompió con su rutina habitual y almorzó en casa, donde su esposa frió unas patatas y le hizo un sándwich.

Jim Leavelle escoltaba al asesino del presidente John F. Kennedy en Dallas, cuando otro hombre lo baleó.

"Le di un beso de despedida, sin darme cuenta de que sería la última vez que lo vería, pero sentí que el Señor realmente fue bendecido al dejarlo pasar por esa última vez", dijo a la AP.

J.D. Tippit, de 39 años, había sido oficial durante 11 años cuando lo mataron. Él y Marie, quienes crecieron en la misma área del noreste de Texas, se casaron el 26 de diciembre de 1946, después de que regresó de la Segunda Guerra Mundial, donde sirvió como paracaidista en el Ejército de los Estados Unidos.

“Era un gran hombre de familia”, dijo Marie Tippit. “Le encantaba su trabajo. Sintió que estaba ayudando ".

Su familia dijo en un comunicado que "por mucho que quieras hacer de su vida una historia trágica, no puedes porque su semblante era alegre, agradecido y generoso".

“Quería dar, no que se le diera, quería tender la mano y hacerse amiga, no esperar a ser amiga. Ella quería orar por ti, no tú oras por ella ”, dijo la declaración de la familia.

Rick Janich, amigo de la familia y oficial de policía retirado de Dallas, dijo que Marie Tippit ayudó a recaudar fondos para las familias de los oficiales que habían sido asesinados y también les ofreció consejos.

“Ella siempre pasaba tiempo con ellos y simplemente les decía: 'Vas a estar bien. Vas a estar bien '”, dijo Janich.

“Vivió 57 años después de perder al amor de su vida”, dijo Janich. “Quería mantenerse fuerte por su familia y mantuvo su fe en Dios”.

Marie Tippit se casó dos veces después de la muerte de J.D. Tippit. Su segundo marido murió de cáncer y su tercer matrimonio terminó en divorcio.

Su hijo mayor, Allan, murió en 2014 a la edad de 64 años. Le sobreviven su hijo, Curtis, y su hija Brenda, de 67 años.

En 2013, Marie Tippit habló sobre una carta que recibió poco después de la muerte de su esposo de otra joven viuda, Jacqueline Kennedy.

“Dijo que había encendido una veladora para Jack y que iba a considerar que también ardería para mi esposo, que ardería para siempre”, dijo Tippit.