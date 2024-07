Muere mujer que salió de un coma para identificar a su hermano como su atacante

SOUTH CHARLESTON, Virginia occidental - Una mujer de Virginia Occidental que despertó de un coma e identificó a su ahora difunto hermano como su atacante, ha muerto, informaron las autoridades.

Ross Mellinger, jefe de policía del condado Jackson, confirmó el fallecimiento de Wanda Palmer, de 53 años, residente de Ravenswood, informó el martes WCHS-TV. Palmer murió el 12 de julio en el WVU Thomas Memorial Hospital de South Charleston, según su obituario de la Funeraria Casto de Ravenswood.

Palmer fue hallada en julio de 2020, inconsciente y con graves heridas en la cabeza, y estuvo en coma en un asilo durante dos años. Su hermano, Daniel Palmer, estaba identificado como sospechoso, pero los investigadores no proporcionaron suficientes pruebas para presentar cargos, según documentos del tribunal.

En julio de 2022, un policía recibió una llamada de un trabajador de servicios de protección que dijo que Palmer había comenzado a pronunciar palabras sueltas y que parecía responder cuando se le hacían preguntas.

Dos semanas después, en una entrevista con un policía, Palmer dijo que la persona que la hirió fue su hermano y lo identificó como Daniel, según una denuncia penal obtenida por WCHS-TV.

No se sabe si Palmer volvió a entrar en coma tras identificar a su hermano, ni cuál fue su estado de salud en los últimos dos años. El miércoles, The Associated Press dejó un mensaje telefónico al alguacil para solicitar información.

En aquel momento, Mellinger dijo que la situación era “tan rara como podría serlo”.

Daniel Palmer, de 55 años, residente de Cottageville, fue acusado inicialmente de intento de asesinato y lesiones dolosas. Estaba mal de salud en el momento de su arresto y fue trasladado de la cárcel a un hospital, donde murió menos de una semana después.