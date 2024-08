El rapero Fatman Scoop murió tras una emergencia médica que sufrió en pleno escenario durante un concierto en Connecticut el viernes por la noche, confirmó el sábado su manager.

Nacido como Isaac Freeman III, el rapero de 53 años estaba cerrando la serie de conciertos de verano de Hamden cuando se desplomó en el escenario.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

El artista, nativo de la ciudad de Nueva York, era más conocido por su larga carrera como personalidad de la radio y animador del hip-hop. Uno de sus grandes éxitos fue el tema de 1999 "Be Faithful". También tuvo actuaciones como invitado en "Lose Control" de Missy Elliott y "It's Like That" de Mariah Carey.

La alcaldesa de Hamden, Lauren Garrett, dijo que Fatman Scoop fue trasladado en ambulancia al hospital después de sufrir un colapso en medio de su actuación.

"Por favor, manténganlo en sus pensamientos y oraciones", escribió.

El mánager de la gira del rapero, Birch Michael, confirmó la muerte de Freeman el sábado por la mañana.

"I am honestly lost for words… You took me all over the world and had me performing alongside you on some of the biggest and greatest stages on this planet, the things you taught me have truly made me the man I am today," he wrote on Instagram.

Fatman Scoop had just released the music video for his song "Let It Go" with Dyce Payso on Friday morning.