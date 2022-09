Estalla en llanto el padre de una joven decapitada con una espada

El padre de la joven que fue decapitada el jueves en plena calle en San Carlos, California, aseguró que el sospechoso del homicidio de su hija la maltrataba y tenía una orden de restricción en su contra.

Martín Castro Jr., padre de Karina Castro, afirmó estar viviendo una pesadilla tras la muerte de hija.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Siento que esto es una película de terror de la que necesito despertar y no veo el final", expresó Martín.

Martín explicó lloroso que el sospechoso identificado como José Solano Landaeta asesinó a su hija con premeditación.

"El asesino de mi hija lo premeditó todo. Hace pocos días intentó ahorcarla y ayer finalmente acabó con su vida y la de toda una familia. Él la maltrataba una y otra vez. Ella le había puesto una orden de alejamiento la cual evadía constantemente", aseguró.

La policía informó que el jueves alrededor de la 10:30 a.m., Karina y José tuvieron una discusión dentro de un apartamento que terminó en la calle donde vecinos fueron testigos de lo ocurrido.

"Vi a tres señoras llorando, nerviosas, asustadas y pidiendo ayuda. Justo vi al sujeto subirse a su auto y huir. La vi acostada boca abajo y vi un gran corte en la parte posterior de su cabeza. Algo horrible", afirmó el vecino Junior Liva.

Las autoridades informaron que Solano habría utilizado una espada samurái para atacar a Karina, quien era madre de dos niñas de uno y siete años.

"Este tipo de cosas te impactan. No tienen perdón de Dios. Pobre muchacha, me imagino el dolor que pudo haber sentido en salir de su casa y saber que la venía siguiendo para hacer eso", indicó una vecina que prefirió no ser identificada.

Las hijas de Karina se encuentran bajo la custodia del Departamento de Protección infantil.

La policía dijo que Solano se encuentra en la cárcel sin derecho a fianza. Se espera que se presente en corte la próxima semana.