“Vino para matarnos”: escalofriante relato de mujer atacada a tiros junto a su hija

PUERTO RICO - Un hombre de 37 años, identificado como Eli Delgado Sierra, enfrenta cargos por presuntamente atacar a tiros a su expareja en una residencia ubicada en la PR-925, en el sector Pasto Viejo, en Humacao.

La víctima, que resultó con una herida de bala en la espalda, narró a Telenoticias los momentos de terror que vivió junto a su hija.

“Salimos el domingo, me quedé dormida, me tiró una foto en la parte íntima y me estaba amenazando que, si no estaba con él, pues iba publicar la foto mía en todas las redes”, dijo.

“Le envió la foto de la parte íntima a mi nena, diciéndole que 'mira lo que le pasa a tu mamá por estar con el puerco aquél'. Si no hubiéramos gritado que nos hirió, él se hubiese quedado, pegándonos tiros, porque él vino para matarnos, él no vino para chistear”, añadió.

Según información preliminar, la mujer alegó que mientras se encontraba en el mencionado lugar, alguien desde un vehículo en movimiento realizó varios disparos y la hirieron en la espalda.

La mujer fue atendida por paramédicos en la escena y se negó a ser transportada a una Institución Hospitalaria.

"Yo me tiré rápido para el piso porque pensé que nos podía matar a todos", expresó entre lágrimas su hija.

Al hombre, se le radicaron cargos por tentativa de asesinato, violaciones a la Ley de Armas, disparar desde un vehículo, riesgo a la seguridad al orden público y porno venganza.

La juez Jeannette Pietri encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $250,000 que no prestó, por lo que será ingresado en la cárcel de Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para el 13 de junio.