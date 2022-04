Netflix sorprendió al mundo esta semana al decir que planea finalmente abordar la práctica desenfrenada de compartir contraseñas.

Más de 100 millones de hogares usan una contraseña compartida, dijo Netflix el martes, incluidos 30 millones en Estados Unidos y Canadá.

Pero la empresa no planea simplemente congelar esas cuentas compartidas. En cambio, es probable que la compañía favorezca el establecimiento de una tarifa adicional para aquellas cuentas que utilizan varias personas fuera del hogar.

El plan de Netflix para capturar esa pérdida de ingresos comenzaría con el envío de una alerta a los titulares de cuentas cuyas contraseñas están siendo utilizadas por otros hogares.

La empresa ya inició una prueba de esta función en Perú, Costa Rica y Chile. Para las cuentas que comparten una contraseña entre direcciones, Netflix cobra una tarifa adicional para agregar "subcuentas" para hasta dos personas fuera del hogar. El precio es diferente por país: alrededor de $ 2.13 por mes en Perú, $ 2.99 en Costa Rica y $ 2.92 en Chile, según los tipos de cambio actuales.

La compañía también permite que las personas que usan una contraseña compartida transfieran su información de perfil personalizada a una nueva cuenta o una subcuenta, lo que les permite mantener su historial de visualización y recomendaciones.

“Si tienes una hermana, digamos, que vive en una ciudad diferente, quieres compartir Netflix con ella, eso es genial”, dijo el director de operaciones Greg Peters durante la conferencia telefónica sobre ganancias de la compañía. “No estamos tratando de cerrar ese intercambio, pero le vamos a pedir que pague un poco más para poder compartir con ella y para que obtenga el beneficio y el valor del servicio, pero también obtenemos los ingresos asociados con esa visualización”.

Netflix no dijo cuántos ingresos espera generar al implementar su estrategia de intercambio en todo el mundo, aunque Peters dijo que pensaba que tomaría alrededor de un año poner en uso los precios de su cuenta secundaria a nivel mundial.

Una encuesta de la organización de investigación Time2Play sugirió que alrededor del 80% de los estadounidenses que usan la contraseña de otra persona no obtendrían su propia cuenta nueva si no pudieran compartir la contraseña. No investigó cuántos actuales usuarios estarían dispuestos a pagar más para compartir con otros.

Peters también sugirió que la compañía aún puede modificar los precios o revisar más su estrategia de prueba.

“Tomará un tiempo resolver esto y lograr el equilibrio correcto”, dijo. “Entonces, solo para establecer sus expectativas, creo que vamos a pasar un año más o menos repirtiendo y luego implementando todo eso para que podamos lanzar esa solución a nivel mundial, incluidos mercados como Estados Unidos”.

PREGUNTAS SIN RESPUESTA

El plan de Netflix no tiene precedentes. Ningún streamer importante ha tomado medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas antes. Es probable que otros propietarios de servicios de transmisión, como Disney, Warner Bros. Discovery, NBCUniversal de Comcast y Paramount Global, no establezcan sus propios planes hasta después de revisar las reformas de uso compartido de contraseñas de Netflix.

Sin duda, algunos titulares de cuentas se sorprenderán cuando reciban noticias de Netflix de que se están compartiendo sus contraseñas. Tampoco está claro cuánto tiempo permitiría Netflix mantener el acceso a aquellos que miran en una cuenta compartida si el titular de la cuenta principal decide no pagar la tarifa adicional.

Además, Netflix tendrá que andarse con cuidado en la definición de quienes comparten contraseñas para evitar etiquetar erróneamente a las personas como abusadores, como los miembros de la familia que viven temporalmente fuera de casa.

La falta de voluntad para actuar contra este grupo de usuarios probablemente salvaría a millones de personas de la represión de Netflix, al menos para empezar.

“Comenzarán con los abusadores en serie”, dijo Rich Greenfield, analista de medios de LightShed Partners. “Si tienes 15 personas usando tu cuenta, es bastante fácil”.

Tampoco es probable que la empresa quiera que sus empleados se vean envueltos en disputas sobre qué se clasifica como una cuenta principal y qué se clasifica como una subcuenta. Cuestionar esas definiciones podría resultar desagradable tanto para el personal como para los clientes, que hasta ahora han visto a Netflix como la mejor marca de su clase.

Pero "Netflix sabe quién eres", dijo Greenfield, ya sea que estés usando tu propio perfil personalizado o no.

Hace cinco años, Netflix alentó el uso compartido de contraseñas. La filosofía de la empresa en ese momento era que simplemente quería más miradas en su contenido, lo que a su vez generaría entusiasmo y generaría suscripciones reales. Esa estrategia pareció dar sus frutos. Las suscripciones de Netflix han crecido cada trimestre durante más de 10 años, hasta el último trimestre.

En 2017, la cuenta corporativa de Netflix tuiteó "El amor es compartir una contraseña".

Love is sharing a password. — Netflix (@netflix) March 10, 2017

Ahora, a la compañía le encantaría que dejaras de hacerlo.

Divulgación: NBCUniversal de Comcast es la empresa matriz de CNBC.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Alex Sherman para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.