Madre destrozada advierte de los peligros de las corrientes tras el ahogamiento de su hijo de 7 años

Una madre destrozada de Chicago está advirtiendo a otros padres sobre los peligros del lago Michigan después de que su hijo pequeño se ahogara al ser arrastrado por una fuerte corriente.

A Onyx Cruz, de 7 años, le encantaban los automóviles, quería ser ingeniero y era "el alma de la fiesta", dijo su madre a NBC Chicago.

"Sacaba sobresalientes… El tipo de niño que se divertía haciendo matemáticas y leyendo", relató su madre, Natacha Cruz. "Le gustaba practicar la caballerosidad y hacerte saber que eso es lo que hacía. Le gustaba empujar el carrito de la compra por mí y sujetarme la compra, y si no le dejaba abrirme la puerta, era un problema".

Onyx fue el jueves al lago Michigan en Portage, Indiana, con sus abuelos paternos, donde pasó un rato jugando en el agua. Según el Departamento de Recursos Naturales de Indiana, el niño estaba con el agua hasta la cintura cuando se aventuró más allá y quedó atrapado por la fuerte corriente.

El abuelo del niño intentó rescatarlo, pero no pudo y llamó inmediatamente al 911 en cuanto perdió de vista a su nieto.

Unos 20 minutos después lo encontraron.

"Cuando lo sacaron del agua, ya era demasiado tarde", dijo su madre.

En declaraciones a NBC Chicago, Natacha Cruz describió a su hijo, que estaba en primer grado, como un niño carismático que conmovía a todos en la escuela.

"Estuve siete años con él", dijo. "Sólo pienso en lo que hubieran sido siete más. No llego a ver a mi hijo caminar por el escenario".

Mientras Cruz llora la pérdida de su hijo, advierte a otros padres para que no tengan que experimentar la angustia que ella siente.

"Si hace frío, no los lleves", dice, refiriéndose a los peligros de la natación. "Si las olas están altas, no los lleves. Si no hay nadie más en la playa, no deberías estar allí".

En el momento del ahogamiento de Onyx estaba en vigor una declaración de peligro en la playa del Servicio Meteorológico Nacional. Con la vuelta de temperaturas más cálidas este fin de semana del Día del Padre, los expertos recomiendan ser especialmente precavidos si se está cerca de cualquier tipo de agua este fin de semana.