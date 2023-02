Niño que disparó a una maestra supuestamente trató de estrangular a otra docente

Un niño de Virginia de 6 años que disparó e hirió a su maestra de primer grado maldecía constantemente al personal y a los maestros, intentaba azotar a los estudiantes con su cinturón y una vez estranguló a otra maestra “hasta que no pudo respirar”, según un informe legal presentado por un abogado de la maestra herida.

Los incidentes fueron descritos en un aviso enviado al distrito escolar de Newport News por Diane Toscano, abogada de la maestra Abby Zwerner, informando al distrito que Zwerner tiene la intención de demandar. El aviso de reclamo, que The Associated Press obtuvo a través de una solicitud de registros públicos, describe los problemas de conducta anteriores que tuvo el niño en la Escuela Primaria Richneck y las interacciones problemáticas que tuvo con maestros y estudiantes.

Dos días antes del tiroteo, el niño supuestamente “golpeó” el teléfono celular de Zwerner y lo rompió, según el aviso de demanda. Se le dio una suspensión de un día, pero cuando regresó a la clase de Zwerner al día siguiente, sacó una pistola de 9 mm de su bolsillo y le disparó mientras ella estaba sentada en una mesa de lectura, agregó el aviso.

“Es un milagro que más personas no sufrieron daños”, escribió Toscano. “El tirador pasó todo el recreo con un arma en el bolsillo, un arma que estaba cargada y lista para disparar… mientras los estudiantes de primer grado jugaban”.

El incidente de asfixia descrito en el aviso fue confirmado por la maestra. La docente indicó que en 2021, el niño se le acercó por detrás mientras ella se sentaba en una silla al frente de la clase, cerró los antebrazos frente a su cuello y tiró hacia atrás y hacia abajo, con fuerza. Ella dijo que un asistente le quitó al niño de encima.

La maestra solicitó el anonimato porque teme posibles represalias del distrito escolar debido a que denunció el incidente a los administradores de la escuela, pero que no recibió el tipo de apoyo que esperaba de ellos.

“No me sentí segura el resto del año porque sabía que si no me protegían cuando me asfixiaba y no podía respirar, entonces no me protegerían a mí, a mis niños o a mis colegas si él hacía algo no tan dañino”, advirtió.

Posteriormente, el niño fue trasladado a otra clase en otra escuela.

Después del tiroteo, la policía informó que el niño fue llevado a un centro médico donde recibe servicios no especificados.

El aviso legal enviado desarrolló las acusaciones de negligencia de Zwerner en Richneck en la mañana del 6 de enero, que Toscano había esbozado por primera vez el mes pasado en una conferencia de prensa.

EXPLICAN MINUTO A MINUTO LO QUE SUCEDIÓ ANTES DE LA BALACERA

Una línea de tiempo detallada describe cómo Zwerner, otros tres maestros y un consejero escolar participaron en expresar las preocupaciones sobre la posibilidad de que el niño tuviera un arma.

“Si la subdirectora (Ebony) Parker hubiera actuado de acuerdo con la información que se le proporcionó, entonces el tiroteo de la señora Zwerner no habría ocurrido”, explica el documento.

Zwerner fue a la oficina de la exsubdirectora Parker alrededor de las 11:15 a.m y “miró enojada” al oficial de seguridad de la escuela en el comedor.

Aproximadamente a las 11:45 a. m. otro maestro se enteró de que el niño les había dicho a los estudiantes que tenía un arma en su mochila, según el documento. El profesor registró la mochila a eso de las 12:30 p.m. pero no encontró ningún arma.

La misma maestra “se dio cuenta de que el tirador había sacado algo de su mochila justo antes de registrar el bulto del tirador, y el tirador lo puso en el bolsillo de su sudadera con capucha antes de salir al recreo”, señala el reporte.

Cuando ese maestro planteó sus preocupaciones a Parker, el subdirector dijo que el estudiante “tenía bolsillos pequeños, insinuando que no podía tener un arma en su persona”.

“La subdirectora Parker debería haber llamado a la policía”, reza el aviso de la demanda. “En cambio, ella no siguió el protocolo adecuado y eligió no hacer absolutamente nada”.

Poco después de la 1 p.m., un tercer maestro se enteró por un estudiante de la clase de Zwerner que el tirador le mostró el arma durante el recreo y amenazó con dispararle si le decía a alguien, según el aviso.

Esa maestra llamó a la oficina de la escuela y compartió lo que sabía con un cuarto maestro que atendió el teléfono, de acuerdo con el documento. La cuarta maestra transmitió la información a Parker, quien dijo que estaba al tanto de la amenaza y que la mochila del estudiante había sido registrada.

Los maestros tercero y cuarto volvieron a consultar. Y el cuarto maestro regresó a la oficina de Parker, donde un consejero vocacional planteó preocupaciones similares acerca de que el estudiante tenía un arma, según el documento.

Un estudiante de 6 años hirió de bala a una maestra de Virginia el viernes durante un altercado dentro de un salón de clases de primer grado, según las autoridades.

El consejero de orientación preguntó si podía registrar al niño en busca de un arma, a lo que Parker dijo "no" porque la madre del niño llegaría pronto para recogerlo.

“Luego, aproximadamente 45 minutos después, el tirador disparó a la señora Zwerner en la mano izquierda y en la parte superior del pecho”, establece el reporte. " Zwerner estaba sentada en su mesa de lectura cuando el tirador, que estaba sentado en su escritorio, sacó el arma de su bolsillo y le disparó una vez”.

Parker, quien renunció a su cargo el mes pasado, no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios. Una portavoz del distrito escolar dijo que no sabía si Parker había contratado a un abogado.

Len Wallin, director de servicios legales del sistema escolar, resaltó en un correo electrónico que es una práctica estándar que la división escolar envíe avisos de intención de demandar a su aseguradora, que se encarga de tales litigios.

Wallin dijo que la aseguradora del distrito manejará las decisiones sobre si representará o no a Parker “después de consultar con la junta escolar, si es necesario”.

Mientras tanto, Toscano escribió en su aviso que Zwerner continúa recuperándose físicamente y de las heridas psicológicas que “cortan profundamente y permanecen frescas”.

“Espero que el distrito escolar no quiera arrastrar a la Sra. Zwerner a un litigio después del trauma que ha sufrido”, escribió Toscano.

“La respuesta del distrito escolar va a ser muy importante y arrojará luz sobre cómo ve a sus maestros”, continuó Toscano. Espero que el distrito escolar no envíe el mensaje de que recibir un disparo mientras enseña una lección en clase por un estudiante es meramente un riesgo del trabajo.”