Niños ciudadanos habrían sido sacados de EEUU en vuelo de deportación de su madre

Dos niños ciudadanos estadounidenses fueron enviados en el vuelo de deportación de su madre a Honduras sin la oportunidad de hablar con abogados, dejando a un niño de 4 años con cáncer en etapa 4 sin acceso a sus medicamentos, según el Proyecto Nacional de Inmigración.

Gracie Willis, abogada de la organización, declaró a NBC News que el niño y su hermana de 7 años fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el jueves. Fueron llevados a El Paso, Texas, y trasladados a Honduras a primera hora de la mañana del viernes, según Willis.

El niño de 4 años, que recibía tratamiento para un tipo raro de cáncer, fue trasladado a Honduras sin sus medicamentos, según Willis y el Proyecto Nacional de Inmigración.

Los abogados estaban preparando una petición de hábeas corpus cuando los niños fueron sacados de Estados Unidos en un vuelo chárter de ICE antes de que se pudiera presentar la petición, afirmó Willis.

La abogada Erin Hebert, quien, según Willis, representa a la familia, no respondió a múltiples solicitudes de comentarios. En un comunicado de prensa del Proyecto Nacional de Inmigración, Hebert calificó la deportación de niños estadounidenses de "ilegal, inconstitucional e inmoral".

"La velocidad, la brutalidad y la clandestinidad con la que estos niños fueron deportados son absolutamente inadmisibles, y todos los funcionarios responsables deben rendir cuentas", declaró Hebert.

Willis representa un caso similar que involucra a la madre de un ciudadano estadounidense de 2 años que fue deportado con su hijo el viernes.

El juez federal de distrito Terry Doughty ordenó una audiencia en el caso, argumentando que aparentemente el gobierno deportó a un ciudadano estadounidense sin "ningún debido proceso legal".

Estos incidentes son los últimos de una serie de casos que han generado alarma entre los defensores de la inmigración. Titulares recientes han destacado que ciudadanos estadounidenses han sido detenidos por error por ICE y, en algunos casos, que recibieron documentación oficial incorrecta que les indicaba que abandonaran el país.

Otros casos han puesto de relieve el temor a errores procesales, como los de Mahmoud Khalil, residente permanente de EEUU, detenido por agentes federales sin orden judicial, y Kilmar Abrego García, enviado a El Salvador a pesar de una orden judicial que impedía su deportación.

En los casos de los niños pequeños, ambas familias tenían padres residentes en EEUU y no pudieron tomar decisiones sobre sus hijos antes de que fueran trasladados a Honduras, añadió Willis. El Proyecto Nacional de Inmigración indicó que las mujeres se encontraban detenidas en régimen de incomunicación por el ICE, lo que impedía que sus abogados o familiares pudieran contactarlas.

Los equipos legales que lograron contactar a las madres después de sus deportaciones indicaron que ambas expresaron no haber tenido otra opción y que les dijeron que sus hijos las acompañarían, según Willis.

“Sus familias están teniendo que tomar decisiones difíciles… Son decisiones que deberían haber podido comunicar antes de que todo esto sucediera”, declaró Willis.

El Proyecto Nacional de Inmigración ha acusado al ICE de violar sus propios mandatos sobre la “coordinación para el cuidado de niños menores con cuidadores dispuestos, independientemente de su estatus migratorio, durante las deportaciones”.

Ambas familias se están tomando su tiempo para procesar lo sucedido, afirmó Willis. Los niños son ciudadanos estadounidenses y deberían poder regresar, pero sus madres fueron deportadas antes de que pudieran ejercer sus derechos legales.

Representantes del ICE no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de NBC News. En el caso del niño de 2 años, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que la madre tomó la decisión de llevárselo a Honduras. El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció el estatus de ciudadanía de los niños el domingo en una entrevista con el programa "Meet the Press" de la NBC, afirmando que, si bien todas las personas en territorio estadounidense tienen derecho al debido proceso, las personas que se encuentran en el país sin documentos "no tienen derecho a estar aquí".

También calificó de "engañosos" los titulares sobre los niños, afirmando que los padres tienen la opción de decidir si sus hijos son deportados con ellos.

"Tres ciudadanos estadounidenses, de 4, 7 y 2 años, no fueron deportados. Sus madres, que se encuentran sin documentos en este país, sí fueron deportadas", declaró Rubio. "Los niños se fueron con sus madres. Esos niños son ciudadanos estadounidenses. Pueden regresar a Estados Unidos… pero, en última instancia, quienes fueron deportadas fueron sus madres, que estaban aquí sin documentos".

Willis acusó al gobierno de "manipular deliberadamente los hechos", calificando de "absurdo" que el ICE fuera el único medio para expresar los deseos de las madres.

“El público tiene derecho a saber qué sucedió con estos niños, y queremos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder”, dijo Willis. “¿Cómo podemos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder cuando el Secretario de Estado, Marco Rubio, repite la postura oficial de que las madres querían esto? Es mentira. No es cierto”.