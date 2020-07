“No lo haré”: Trump descarta ordenar el uso obligatorio del tapabocas

El presidente Donald Trump anunció que no emitirá una orden nacional para decretar la obligatoriedad del uso de mascarillas como una medida para contener la alarmante propagación del coronavirus en Estados Unidos.

"Quiero que las personas tengan cierta libertad y no creo en eso, no", dijo Trump en una entrevista con Fox News. "No estoy de acuerdo con la afirmación de que si todos usaran máscaras, todo (el virus) desaparecería", agregó.

Esta declaración se da solo días después de que Chris Wallace, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), asegurara que la pandemia podría controlarse en el país en cuatro o seis semanas si todas las personas usaran tapabocas.

El presidente Donald Trump usó una mascarilla por primera vez en público durante una vista este sábado al Centro Médico Walter Reed.

"El doctor (Anthony) Fauci dijo al principio que no usaran máscaras, todos decían lo mismo y de repente ahora todos deben usar una máscara. Y como saben, las máscaras también causan problemas", afirmó el mandatario en diálogo con Fox News.

El presidente Trump fue visto por primera vez usando una mascarilla en público el pasado fin de semana, después de meses de resistirse a hacerlo y de las recomendaciones de la máxima autoridad de salud del país y de los expertos.