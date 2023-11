“Sí hay muchos espíritus”: aseguran que son perceptibles en un negocio

MODESTO – Visitantes a ‘Daydreams and Nightmares’ aseguran que dentro del negocio se esconde “una realidad tenebrosa”.

De acuerdo con la propietaria del establecimiento, aprovechó una oportunidad financiera para comprar el edificio y desde el primer momento supo que algo era diferente.

“Lo sentí desde que entré, me dio un poco de miedo desde el principio y por eso mantengo una lista de lo que la gente siente cuando entra, no es malo, pero sí hay muchos espíritus”, señala Dana Walters, dueña de la tienda de disfraces.

El inmueble fue hogar de una casa funeraria donde también se incineraban cuerpos, según la actual propietaria. Walters cree que los espíritus de los fallecidos nunca se fueron, se quedaron ahí.

Maribel y María, quienes ya habían visitado el local, se ofrecieron como voluntarias para intentar tener comunicación con Angie, así llaman a una supuesta ánima, porque creen que se trata de una joven que murió al practicarse un aborto illegal.

“Nosotros hicimos una investigación con dos amigas y una amiga estaba sentada aquí, cuando hicimos contacto con la persona que queríamos, esa máscara se cayó y esa máscara está muy pesada, para que se caiga hay que tener fuerza, eso fue algo que a todas nos espantó, nos levantamos pero al mismo tiempo fue algo que no era de miedo, era algo que nos estaba contestando”, asegura Maribel Pulido, que participó en la investigación.

Por su parte María Hernández dice que habló con otra alma, cuyo nombre es Miguel.

“Le preguntaba algo queriéndolo contactar y me ponía música en español y ya le decía yo que tembién me gusta la música en español, soy mexicana, sentí bien, pero también me espanté”, agrega Hernández.

Las cámaras de vigilancia supuestamente han captado en varias ocasiones movimiento e imágenes inexplicables.

La tienda está ubicada en la calle 7 en el centro de Modesto para que la visites… si te atreves…

